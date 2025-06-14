Зеленський: Білорусь може перенести навчання з РФ вглиб країни, аби не провокувати Україну

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

За даними Служби зовнішньої розвідки, спільні навчання Росії та Білорусі "Запад-2025" можуть проходити в глибині території останньої, аби не провокувати Україну. Про це під час брифінгу розповів президент Володимир Зеленський, передає Суспільне.

Глава держави прокоментував теоретичну загрозу наступу РФ на Житомирську, Волинську та Чернігівську області під виглядом навчань у Білорусі.

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"Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність [російського] контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу – на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань", – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що згідно з даними зовнішньої розвідки навчання можуть проходити в глибині території Білорусі, аби не провокувати Україну: "Я не знаю, чи це правда. Просто в мене була остання доповідь пару днів тому СЗР, і був такий сигнал. Але все це потрібно перевіряти".

Глава держави нагадав, що "ризик з навчанням "рускіх" [у Білорусі] історично нам уже, на жаль, відомий". У 2022 році російські війська наступали на Київ саме з території цієї країни.

Напередодні, 28 травня, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що країна вирішила перенести основні маневри навчань "Запад-2025" вглиб території Білорусі від західних кордонів (тобто з країнами НАТО). За його словами, це нібито має свідчити про готовність Мінська до "діалогу та зниження напруги у регіоні".