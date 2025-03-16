Рятувальники завершили розбирати аварійні конструкції у п'ятиповерхівці в Чернігові, яка була пошкоджена ударом російського безпілотника типу Shahed ввечері 15 березня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Через атаку постраждала жінка – їй надали медичну допомогу.

Удар зруйнував четвертий та п'ятий поверхи будинку, пошкоджено шість машин та вікна у трьох сусідніх будинках.

Надзвичайники допомогли жителям винести з пошкодженого будинку 20 котів та демонтували аварійні конструкції з використанням висотної спецтехніки, розповіли в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

"У пункті незламності постраждалим надавалася вся необхідна допомога, гаряча їжа, напої. 48 людей отримали психологічну допомогу", – додає відомство.

Ліквідувати наслідки атаки допомагали правоохоронці, комунальні служби, волонтери та громадські організації.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Ввечері 15 березня росіяни поцілили "шахедом" по п'ятиповерхівці у Чернігові, інший безпілотник пошкодив два приватні будинки.

Впродовж цього тижня окупанти атакували Україну понад 1020 ударними дронами, майже 1360 керованими авіабомбами та більш ніж 10 ракетами різних типів.