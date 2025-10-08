ЗСУ нищать "шахеди" за допомогою ЗРК Mistral, який призначений для ураження авіації – відео
Сили оборони Півдня оприлюднили кадри, як бійці 39 окремої бригади берегової оборони знищують "шахеди" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Mistral, який призначений для ураження літаків та гелікоптерів.
"Українські захисники демонструють високу ефективність ЗРК Mistral на фронті. Попри те, що ці комплекси призначені для ураження авіації (літаків і гелікоптерів), вони чудово проявили себе і в збитті російських ударних дронів "шахед", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили бійці 39 окремої бригади берегової оборони, це відео зняте під час одного чергування на Херсонщині, де їм вдалося знищили одразу три ворожі дрони-камікадзе.
ДОВІДКАMistral – ПЗРК з інфрачервоною пасивною головкою самонаведення для враження вертольотів і літаків на низьких висотах. Максимальна швидкість ракети – 800 м/с, дальність стрільби – 500-6000 м. Довжина ракети – близько 1,9 м, діаметр – 90 мм, її маса – майже 19 кг (бойової частини – 3 кг). Ураження – з 1800 кульками вольфрамового сплаву. Маса пускової установки – 24 кг. "Містраль" розроблений у Франції компанією MBDA, 1987-го прийнятий на озброєння у Франції. Mistral 2 прийнято на озброєння 2000-го.
З 2022-го Україна отримувала Mistral від Норвегії, Естонії і Франції.
