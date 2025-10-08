Силы обороны Юга обнародовали кадры, как бойцы 39 отдельной бригады береговой обороны уничтожают "шахеды" с помощью зенитно-ракетного комплекса Mistral, который предназначен для поражения самолетов и вертолетов.

"Украинские защитники демонстрируют высокую эффективность ЗРК Mistral на фронте. Несмотря на то, что эти комплексы предназначены для поражения авиации (самолетов и вертолетов), они прекрасно проявили себя и в сбивании российских ударных дронов "шахед", – говорится в сообщении.

Как отметили бойцы 39 отдельной бригады береговой обороны, это видео снято во время одного дежурства на Херсонщине, где им удалось уничтожили сразу три вражеских дрона-камикадзе.

СПРАВКА Mistral – ПЗРК с инфракрасной пассивной головкой самонаведения для поражения вертолетов и самолетов на низких высотах. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 90 мм, ее масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Поражение – с 1800 шариками вольфрамового сплава. Масса пусковой установки – 24 кг. "Мистраль" разработан во Франции компанией MBDA, в 1987-м принят на вооружение во Франции. Mistral 2 принят на вооружение в 2000-м.



С 2022-го Украина получала Mistral от Эстонии і Франция. Mistral – ПЗРК с инфракрасной пассивной головкой самонаведения для поражения вертолетов и самолетов на низких высотах. Максимальная скорость ракеты – 800 м/с, дальность стрельбы – 500-6000 м. Длина ракеты – около 1,9 м, диаметр – 90 мм, ее масса – почти 19 кг (боевой части – 3 кг). Поражение – с 1800 шариками вольфрамового сплава. Масса пусковой установки – 24 кг. "Мистраль" разработан во Франции компанией MBDA, в 1987-м принят на вооружение во Франции. Mistral 2 принят на вооружение в 2000-м.С 2022-го Украина получала Mistral от Норвегии