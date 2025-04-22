Усе про 23 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 23 квітня ( Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 23 квітня

За новоюліанським календарем 23 квітня християни в Україні вшановують великомученика Юрія Переможця, мученицю царицю Олександру, мучеників Анатолія і Протолеона, Собор преподобних отців, що на горі Синай подвизалися.

Цього дня відзначають Світлу середу, тобто середу Великоднього тижня. У Світлу середу завжди вшановують дві ікони Божої Матері: Віленську та Касперівську.

Юрій Переможець увійшов в історію також як Георгій Змієборець. Молодий юнак був мужнім хоробрим воїном у війську римського імператора. Існує легенда, що Георгій переміг страшного великого змія, що тримав у страху ціле місто. Георгій вступив у бій з монстром і переміг. Цей сюжет зображений на багатьох іконах, фресках та картинах.

Шанований у війську та наближений до імператора Діоклетіана, як його вірний воїн та радник, Георгій визнав свою віру в Христа й за цей відправлений на муки та смерть.

Святий Георгій відомий на землях Київської Русі як святий Юрій. Його вважали своїм патроном київські князі. На його честь навіть був збудований собор у Києві, але він не зберігся до наших днів.

Святий Георгій перемагає дракона – картина Рафаеля, 1506 рік (Фото: Вікіпедія)

Мучениця Олександра була римською імператрицею. Вона увірувала в Ісуса Христа, коли побачила муки святого Георгія. Імператор наказав стратити і її. Деякі джерела повідомляють, що її стратили разом з Георгієм Змієборцем.

Мученики Анатолій і Протолеон були воїнами й так само, побачивши муки й мужність святого Георгія, оголосили себе християнами. Вони були одразу усічені мечем.

Віленська ікона була написана євангелістом Лукою, що особисто знав Богородицю. Назва походить від міста Вільно, за місцем знаходження. Ікона була подарована Константинополем галицьким князям, а потім потрапила до Литовського князівства.

Касперівська ікона створена у XVI столітті, відзначилася своїми чудотвореннями. Зараз ікона зберігається в Одесі в Успенському соборі.

Іменини та день ангела 23 квітня

За новим церковним календарем 23 квітня в Україні з іменинами вітаємо Юрія, Георгія, Анатолія та Олександру.

Юрій відповідає імені Георгій , що походить з грецької мови й трактується як "землероб" або "плугатар".



відповідає імені , що походить з грецької мови й трактується як "землероб" або "плугатар". Анатолій походить з давньогрецької мови. У давні часи греки називали Анатолією Малу Азію, а її жителів — відповідно звали "анатоліями". Звідти й ім’я.



походить з давньогрецької мови. У давні часи греки називали Анатолією Малу Азію, а її жителів — відповідно звали "анатоліями". Звідти й ім’я. Олександра з грецької трактується як "хоробра захисниця".

Який день ангела 23 квітня (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята 23 квітня

День Шекспіра встановлений 23 квітня, щоб вшанувати славетного драматурга, поета та письменника. 23 квітня вважається датою народження та датою смерті Вільяма Шекспіра.

Міжнародний день творця встановлений на цю дату, тому що саме 23 квітня у 2005 році було завантажено перше відео на YouTube. День присвячений усім, хто створює контент.

Прикмети на 23 квітня

Триває Світла середа, продовжується вшанування Христового Воскресіння. Люди ще святкують, але в деяких регіонах вже завершують святкування, починають готуватися до Проводів – поминальних днів.

У народі день святого Георгія називали – Юрія Весняного. Цього дня нічого не робили на городі. На заході України в давнину саме після Юрія розпочинали сіяти та садити на полях. Святого вважали покровителем скотарства та захисником домашньої худоби. В народі стверджували, що:

туман на Юрія зранку віщує прихід дощів;

сонячний день обіцяє тепле погоже літо;

зоряна ніч пророкує багатий урожай.

Цей день вважається вдалим для дороги, тож свої справи та поїздки планували саме на Юрія.

Що не можна робити 23 квітня

Триває Великодній тиждень, тому не можна:

сваритися й злословити;

ображатися й плакати;

відмовляти у допомозі й милостині;

не можна постити.

Оскільки за церковними канонами Великдень відзначається сім днів, є правила, коли слід відпочивати і яку роботу не варто робити. Це період святкувань, молодь співає пісні, гаївки й розважається.