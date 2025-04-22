Все о 23 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 23 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 23 апреля

По новоюлианскому календарю 23 апреля христиане в Украине чествуют великомученика Юрия Победителя, мученицу царицу Александру, мучеников Анатолия и Протолеона, Собор преподобных отцов, на горе Синай подвизавшихся.

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В этот день отмечают Светлую среду, то есть среду Пасхальной недели. В Светлую среду всегда чествуют две иконы Божией Матери: Виленскую и Касперовскую.

Юрий Победитель вошел в историю также как Георгий Змееборец. Молодой юноша был мужественным храбрым воином в армии римского императора. Существует легенда, что Георгий победил страшного большого змея, державшего в страхе целый город. Георгий вступил в бой с монстром и победил. Этот сюжет изображён на многих иконах, фресках и картинах.

Почитаемый в армии и приближенный к императору Диоклетиану, как его верный воин и советник, Георгий признал свою веру во Христа и за это был отправлен на мучения и смерть.

Святой Георгий известен на землях Киевской Руси как святой Юрий. Его считали своим патроном киевские князья. В его честь даже был построен собор в Киеве, но он не сохранился до наших дней.

Святой Георгий побеждает дракона – картина Рафаэля, 1506 год (Фото: Википедия)

Мученица Александра была римской императрицей. Она уверовала в Иисуса Христа, когда увидела мучения святого Георгия. Император приказал казнить и ее. Некоторые источники сообщают, что ее казнили вместе с Геогрием Змееборцем.

Мученики Анатолий и Протолеон были воинами и так же, увидев мучения и мужество святого Георгия, объявили себя христианами. Они были сразу усечены мечом.

Виленская икона была написана евангелистом Лукой, лично знавшим Богородицу. Название произошло от города Вильно, по месту нахождения. Икона была подарена Константинополем галицким князьям, а потом попала в Литовское княжество.

Касперовская икона создана в XVI веке, отличилась своими чудотворениями. Сейчас икона хранится в Одессе в Успенском соборе.

Именины и день ангела 23 апреля

По новому церковному календарю 23 апреля в Украине с именинами поздравляем Юрия, Георгия, Анатолия и Александру.

Юрий отвечает имени Георгий , что происходит из греческого языка и трактуется как "земледелец".

отвечает имени , что происходит из греческого языка и трактуется как "земледелец". Анатолий происходит из древнегреческого языка. В древности греки называли Анатолией Малую Азию, а ее жителей — соответственно называли "анатолиями". Оттуда и имя.

происходит из древнегреческого языка. В древности греки называли Анатолией Малую Азию, а ее жителей — соответственно называли "анатолиями". Оттуда и имя. Александра с греческого трактуется как "храбрая защитница".

Какой день ангела 23 апреля (Фото: Pixabay)

Международные праздники 23 апреля

День Шекспира установлен 23 апреля, чтобы почтить знаменитого драматурга, поэта и писателя. 23 апреля считается датой рождения и датой смерти Уильяма Шекспира.

Международный день создателя установлен на эту дату, потому что именно 23 апреля в 2005 году было загружено первое видео на YouTube. День посвящен всем, кто создает контент.

Приметы на 23 апреля

Продолжается Светлая среда, происходит чествование Христового Воскресения. Люди еще празднуют, но в некоторых регионах уже завершают празднование, начинают готовиться к Проводам – поминальным дням.

В народе день святого Георгия называли – Юрия Весеннего. В этот день ничего не делали в огороде. На западе Украины в старину именно после Юрия начинали сеять и сажать на полях. Святого считали покровителем скотоводства и защитником домашнего скота. В народе утверждали, что:

туман утром на Юрия предвещает приход дождей;

солнечный день обещает теплое погожее лето;

звездная ночь предсказывает богатый урожай.

Этот день считается удачным для дороги, так что свои дела и поездки планировали именно на Юрия.

Что нельзя делать 23 апреля

Продолжается Пасхальная неделя, поэтому нельзя:

ссориться и злословить;

обижаться и плакать;

отказывать в помощи и подаянии;

нельзя поститься.

Поскольку по церковным канонам Пасха отмечается семь дней, приняты правила, когда следует отдыхать и какую работу не стоит делать. Это период веселья, молодежь поет песни, гаивки и развлекается.