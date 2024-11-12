Усе про день 13 листопада: які свята будемо відзначати та чиї іменини завтра

Що треба знати про 13 листопада – яке міжнародне свято, що відзначають християни цього дня

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Що святкують 13 листопада

Всесвітній день доброти – міжнародний день, що нагадує про важливість доброти в цьому світі та в нашому житті. Такий символічний день було започатковано 1997 року в Японії волонтерським рухом, що має назву "Волонтерський рух за доброту".

– міжнародний день, що нагадує про важливість доброти в цьому світі та в нашому житті. Такий символічний день було започатковано 1997 року в Японії волонтерським рухом, що має назву "Волонтерський рух за доброту". Міжнародний день сліпих був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров’я. День вибрали невипадково. Саме 13 листопада народився Валентин Гаюї, він вигадав шрифт, унціал, що надав можливість сліпим людям читати та навчатися. Також він за власні кошти відкрив першу у світі школу для незрячих дітей.

Яке церковне свято 13 листопада

День вшанування Святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Константинопольського. Він є одним із трьох Вселенських святителів – разом з Василем Великим та Григорієм Богословом. Іоан Златоустий написав багато богословських праць, а також був просвітником та вивчав герменевтику – науку про тлумачення слова Божого. Святитель написав тлумачення книг Священного Писання, що й досі використовується церквою. Найголовнішою заслугою є укладання чину літургії Іоана Златоустого. Зараз Літургія використовується у православних та східних католицьких церквах як повсякденна. Її служать у всі дні року, окрім великих свят (таких як Різдво чи Великдень) та особливих випадків. За виняткове вміння проповідувати Слово Боже святитель Іоан отримав ім’я Златоуст (Златоустий).

Який день ангела 13 листопада

Свої іменини в цей день святкують Іван, Антон та Герман за новоюліанським церковним календарем, запровадженим в Україні.

Прикмети у день 13 листопада

Святитель Іоан Златоуст дуже шанується в українській народній традиції. Тому до свята існує безліч народних прикмет та обрядів.