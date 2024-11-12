Все о дне 13 ноября: какие праздники будем отмечать и чьи именины завтра

Что нужно знать о 13 ноября – что означает этот день, какой церковный праздник

Фото: depositphotos.com

Что празднуют 13 ноября

Всемирный день доброты – международный день, напоминающий о важности доброты в этом мире и в нашей жизни. Такой символический день был заложен в 1997 году в Японии волонтерским движением под названием "Волонтерское движение за доброту".

– международный день, напоминающий о важности доброты в этом мире и в нашей жизни. Такой символический день был заложен в 1997 году в Японии волонтерским движением под названием "Волонтерское движение за доброту". Международный день слепых был основан Всемирной организацией здравоохранения. День выбрали неслучайно. Именно 13 ноября родился Валентин Гаюи, он придумал шрифт, унциал, позволяющий слепым людям читать и учиться. Также он за собственные средства открыл первую в мире школу для незрячих детей.

Какой церковный праздник 13 ноября

День чествования Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Он является одним из трех Вселенских святителей – вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн Златоустый написал много богословских трудов, а также был просветителем и изучал герменевтику – науку о толковании слова Божьего. Святитель написал толкование книг Священного Писания, которое до сих пор используется церковью. Самой главной заслугой является создание чина литургии Иоанна Златоустого. Сейчас литургия используется в православных и восточных католических церквях как повседневная. Служится она во все дни года, кроме больших праздников (таких, как Рождество или Пасха) и особых случаев. За исключительное умение проповедовать Слово Божье святитель Иоанн получил имя Златоуст (Златоустый).

Какой день ангела 13 ноября

Свои именины в этот день отмечают Иван, Антон и Герман по новоюлианскому церковному календарю, принятому в Украине.

Приметы в день 13 ноября

Святитель Иоанн Златоуст очень почитается в украинской народной традиции. Поэтому к церковному празднику существует множество народных примет и обрядов.