Все о дне 13 ноября: какие праздники будем отмечать и чьи именины завтра
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Содержание:
  1. Что празднуют 13 ноября
  2. Какой церковный праздник 13 ноября
  3. Какой день ангела 13 ноября
  4. Приметы в день 13 ноября

Что празднуют 13 ноября

  • Всемирный день доброты – международный день, напоминающий о важности доброты в этом мире и в нашей жизни. Такой символический день был заложен в 1997 году в Японии волонтерским движением под названием "Волонтерское движение за доброту".
  • Международный день слепых был основан Всемирной организацией здравоохранения. День выбрали неслучайно. Именно 13 ноября родился Валентин Гаюи, он придумал шрифт, унциал, позволяющий слепым людям читать и учиться. Также он за собственные средства открыл первую в мире школу для незрячих детей.
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Какой церковный праздник 13 ноября

  •  День чествования Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского. Он является одним из трех Вселенских святителей – вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанн Златоустый написал много богословских трудов, а также был просветителем и изучал герменевтику – науку о толковании слова Божьего. Святитель написал толкование книг Священного Писания, которое до сих пор используется церковью. Самой главной заслугой является создание чина литургии Иоанна Златоустого. Сейчас литургия используется в православных и восточных католических церквях как повседневная. Служится она во все дни года, кроме больших праздников (таких, как Рождество или Пасха) и особых случаев. За исключительное умение проповедовать Слово Божье святитель Иоанн получил имя Златоуст (Златоустый).

Какой день ангела 13 ноября

Свои именины в этот день отмечают Иван, Антон и Герман по новоюлианскому церковному календарю, принятому в Украине.

Приметы в день 13 ноября

Святитель Иоанн Златоуст очень почитается в украинской народной традиции. Поэтому к церковному празднику существует множество народных примет и обрядов.

  • В день Иоанна Златоуста всегда лепили вареники и пельмени. Издавна верили — чем больше слепить и съесть, тем счастливее будет следующий год.
  • Если идет дождь, то следующий урожай будет богатым.
  • Если 13 ноября стоит мороз, значит деревья перестали расти до следующей весны.
  • Если в этот день отправиться в дальний путь, то путешествие будет удачным.
  • Если падает снег, то зима будет теплой.
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