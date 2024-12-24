Усе про день сьогодні, 24 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 24 грудня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято сьогодні, 24 грудня

Вся увага християн 24 грудня сфокусована на родинній вечері, за яку сідають після першої зірки. Святвечір, або Різдвяний вечір, відзначається напередодні Різдва. Завжди супроводжується особливими обрядами та традиціями.

Крім того, в цей день церква вшановує преподобномученицю Євгенію, мучеників Прота, Якинфа, Клавдію, преподобного ченця Миколая та преподобного Кукшу Одеського.

Святвечір – особлива подія для християн. Вечір на передодні Різдва шанується так само, як Різдво. За віруваннями християн, Святий вечір просочений атмосферою очікування народження Сина Божого Ісуса. Вечір має проходити в тиші родинного затишку. На столі мають стояти лише пісні страви.

У Святвечір родина збирається за столом, щоб разом прочитати молитву, а у церквах звечора розпочинається різдвяне богослужіння. В Україні свято Різдва насичене міцними народними традиціями, супроводжується давніми обрядами та смачними національними стравами. У цей день обов'язково потрібно колядувати.

Преподобномучениця Євгенія була донькою римського правителя, але таємно прийняла християнство. Після смерті батька разом зі своєю матір’ю Клавдією вони влаштували зі свого помістя притулок для бідних християн. Прот та Якинф були вірними слугами Євгенії, що також прийняли християнство і були страчені за це. Сама Євгенія прийняла смерть від меча ката 24 грудня, напередодні Різдва. Мати її невдовзі також померла.

Церковне свято 24 грудня – Надвечір'я Різдва (Фото: Unsplash)

Іменини та день ангела 24 грудня

Відповідно до вшанування святих за церковним календарем, ухваленим в Україні, 24 грудня – день ангела Клавдії та Євгенії.

Державні та міжнародні свята

24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Перший бібліотечно-архівний відділ як офіційна державна установа був створений 1917 року. Пізніше ця установа перетворилася на Державний комітет архівів України. В архівних установах в Україні зберігається близько 60 млн різних документів.

Що не можна робити сьогодні, 24 грудня

Святвечір – особливий час у церковному календарі. У вечір перед Різдвом слід суворо дотримуватися посту, адже це останній день посту. 24 грудня заборонено:

вживати їжу тваринного походження;

категорично заборонено пити алкогольні напої;

не можна сваритися з рідними або з’ясовувати стосунки з сусідами;

не можна згадувати старі образи та сварки;

не можна позичати у Святвечір гроші, вважається до біди;

не слід Святвечір проводити на одинці.

У такий особливий вечір слід очистити думки від негативу і святкувати в доброзичливій атмосфері з любов’ю в серці. Наші предки вірили, що Різдвяна ніч наділена магічними силами, так само як і новорічна. Тому слід загадувати бажання, мріяти та планувати цієї ночі — все має здійснитися.