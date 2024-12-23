Все о 24 декабря: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 24 декабря (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник 24 декабря

Все внимание христиан 24 декабря сфокусировано на семейном ужине, за который садятся после первой звезды. Сочельник, или Рождественский вечер, отмечается в канун Рождества. Всегда сопровождается особыми обрядами и традициями.

Кроме того, в этот день церковь чтит преподобномученицу Евгению, мучеников Прота, Иакинфа, Клавдию, преподобного монаха Николая и преподобного Кукшу Одесского.

Сочельник – особое событие для христиан. Вечер в канун Рождества почитается так же, как и Рождество. По верованиям христиан, Сочельник пропитан атмосферой ожидания рождения Сына Божьего Иисуса. Вечер должен проходить в тишине семейного уюта. На столе должны стоять только постные блюда.

В Рождественский сочельник семья собирается за столом, чтобы вместе прочитать молитву. В церквях с вечера начинается рождественское богослужение. В Украине праздник Рождества насыщен народными традициями, сопровождается давними обрядами и вкусными национальными блюдами. В этот день обязательно нужно колядовать.

Преподобномученица Евгения была дочерью римского правителя, но тайно приняла христианство. После смерти отца вместе со своей матерью Клавдией они обустроили в своем поместье приют для бедных христиан. Прот и Иакинф были верными слугами Евгении, также принявшими христианство и казненными за это. Сама Евгения приняла смерть от меча палача 24 декабря, в канун Рождества. Мать вскоре тоже умерла.

Церковный праздник 24 декабря – Рождественский сочельник (Фото: Unsplash)

Именины и день ангела 24 декабря

В честь святых по церковному календарю, принятому в Украине, 24 декабря – день ангела Клавдии и Евгении.

Государственные и международные праздники 24 декабря

24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений. Первый библиотечно-архивный отдел как официальное государственное учреждение был создан в 1917 году. Позже это учреждение преобразовалось в Государственный комитет архивов Украины. В архивных учреждениях в Украине хранится около 60 млн разных документов.

Что нельзя делать 24 декабря

Сочельник – особое время в церковном календаре. В вечер перед Рождеством следует строго соблюдать пост, ведь это последний день поста. 24 декабря запрещено:

употреблять пищу животного происхождения;

категорически запрещено пить алкогольные напитки;

нельзя ссориться с родными или выяснять отношения с соседями;

нельзя вспоминать старые обиды и ссоры;

нельзя одалживать в Сочельник деньги, считается к беде;

Не следует Сочельник проводить наедине.

В такой особый вечер следует очистить мысли от негатива и праздновать в дружелюбной атмосфере с любовью в сердце. Наши предки верили, что Рождественская ночь наделена магическими силами, так же как и новогодняя. Поэтому следует загадывать желания, мечтать и планировать этой ночью — все должно сбыться.