Все о 24 декабря: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 24 декабря (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник 24 декабря
  2. Именины и день ангела 24 декабря
  3. Государственные и международные праздники 24 декабря
  4. Что нельзя делать 24 декабря

Какой церковный праздник 24 декабря

Все внимание христиан 24 декабря сфокусировано на семейном ужине, за который садятся после первой звезды. Сочельник, или Рождественский вечер, отмечается в канун Рождества. Всегда сопровождается особыми обрядами и традициями.

Кроме того, в этот день церковь чтит преподобномученицу Евгению, мучеников Прота, Иакинфа, Клавдию, преподобного монаха Николая и преподобного Кукшу Одесского.

Сочельник – особое событие для христиан. Вечер в канун Рождества почитается так же, как и Рождество. По верованиям христиан, Сочельник пропитан атмосферой ожидания рождения Сына Божьего Иисуса. Вечер должен проходить в тишине семейного уюта. На столе должны стоять только постные блюда.

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В Рождественский сочельник семья собирается за столом, чтобы вместе прочитать молитву. В церквях с вечера начинается рождественское богослужение. В Украине праздник Рождества насыщен народными традициями, сопровождается давними обрядами и вкусными национальными блюдами. В этот день обязательно нужно колядовать.

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Преподобномученица Евгения была дочерью римского правителя, но тайно приняла христианство. После смерти отца вместе со своей матерью Клавдией они обустроили в своем поместье приют для бедных христиан. Прот и Иакинф были верными слугами Евгении, также принявшими христианство и казненными за это. Сама Евгения приняла смерть от меча палача 24 декабря, в канун Рождества. Мать вскоре тоже умерла.

Все о 24 декабря: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать
Церковный праздник 24 декабря – Рождественский сочельник (Фото: Unsplash)

Именины и день ангела 24 декабря

В честь святых по церковному календарю, принятому в Украине, 24 декабря – день ангела Клавдии и Евгении.

Государственные и международные праздники 24 декабря

24 декабря в Украине отмечают День работников архивных учреждений. Первый библиотечно-архивный отдел как официальное государственное учреждение был создан в 1917 году. Позже это учреждение преобразовалось в Государственный комитет архивов Украины. В архивных учреждениях в Украине хранится около 60 млн разных документов.

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Что нельзя делать 24 декабря

Сочельник – особое время в церковном календаре. В вечер перед Рождеством следует строго соблюдать пост, ведь это последний день поста. 24 декабря запрещено:

  • употреблять пищу животного происхождения;
  • категорически запрещено пить алкогольные напитки;
  • нельзя ссориться с родными или выяснять отношения с соседями;
  • нельзя вспоминать старые обиды и ссоры;
  • нельзя одалживать в Сочельник деньги, считается к беде;
  • Не следует Сочельник проводить наедине.

В такой особый вечер следует очистить мысли от негатива и праздновать в дружелюбной атмосфере с любовью в сердце. Наши предки верили, что Рождественская ночь наделена магическими силами, так же как и новогодняя. Поэтому следует загадывать желания, мечтать и планировать этой ночью — все должно сбыться.

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