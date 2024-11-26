Усе про день 27 листопада: яке церковне свято, день ангела та народні прикмети

27 листопада – які свята відзначає церква та держава? LIGA.net зібрала головне про день і народні традиції

Яке свято 27 листопада / Фото: Depositphotos

Церковне свято 27 листопада

27 листопада християнська церква відзначає день Великомученика Якова Персянина, Преподобного Паладія, знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всесволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського Чудотворця. Також ПЦУ святкує Преподобномучеників монахів 17 в Індії, Преподобного Романа, Ікони Божої Матері "Знамення".

Яків Персянин був вірним християнином, але у часи гонінь християн приховував свою віру й відвідував палац правителя, наче він не є християнином. Пізніше, коли правитель помер, через докори сумління він зрікся всіх почестей, що отримав у правителя, та визнав себе християнином. Молодий цар, коли довідався про це, наказав посікти Якова на шматки. Через це його ще називають Яковом Розсіченим. Друзі Якова зібрали рештки його тіла і поховали за християнськими традиціями.

був вірним християнином, але у часи гонінь християн приховував свою віру й відвідував палац правителя, наче він не є християнином. Пізніше, коли правитель помер, через докори сумління він зрікся всіх почестей, що отримав у правителя, та визнав себе християнином. Молодий цар, коли довідався про це, наказав посікти Якова на шматки. Через це його ще називають Яковом Розсіченим. Друзі Якова зібрали рештки його тіла і поховали за християнськими традиціями. Преподобного Паладія , який був пустельником. На одній горі він збудував собі хатинку і вів усамітнене чернече життя. За це Господь подарував йому чудотворний дар зцілення. Одного разу йому вдалося зцілити мертвого, та й багато інших чудес творив Паладій своїми молитвами.

, який був пустельником. На одній горі він збудував собі хатинку і вів усамітнене чернече життя. За це Господь подарував йому чудотворний дар зцілення. Одного разу йому вдалося зцілити мертвого, та й багато інших чудес творив Паладій своїми молитвами. Знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всесволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського Чудотворця. Князь Всеволод був онуком Володимира Мономаха. Він славився як благочестивий і дуже добрий. Він будував храми, допомагав монастирям і церквам, давав їм милостиню та дуже поважав священнослужителів. Саме він побудував храм Іоанна Предтечі.

За старим, юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, цього дня розпочиналися заговини на Пилипівський піст.

Міжнародні та державні свята

27 листопада відзначається День заснування Національної Академії Наук України. Заснував її гетьман Скоропадський саме 7 листопада у 1918 році. Першим її президентом став Володимир Вернадський. Академія Наук є центром розвитку науки в Україні та представляє наукові досягнення у співпраці з 40 країнами світу.

Свято 27 листопада – Заснування НАН України / Фото з відкритих джерел

Який день ангела та іменини 27 листопада

За новим, прийнятим в Україні церковним календарем 27 листопада свої іменини святкують Яків, Палладій, Роман і Всеволод.

27 листопада народилися відомі українці:

1863 року – Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини;

1918 року – Борис Патон, вчений у галузі зварювальних процесів, технологій і металургії.

Що не можна робити 27 листопада

У цей день триває Різдвяний піст або Пилипівка, тому діють усі традиційні заборони церкви періоду посту.