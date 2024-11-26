Усе про день 27 листопада: яке церковне свято, день ангела та народні прикмети
Яке свято 27 листопада / Фото: Depositphotos
Зміст:
  1. Церковне свято 27 листопада
  2. Міжнародні та державні свята 
  3. Який день ангела та іменини 27 листопада
  4. Що не можна робити 27 листопада

Церковне свято 27 листопада

27 листопада християнська церква відзначає день Великомученика Якова Персянина, Преподобного Паладія, знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всесволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського Чудотворця. Також ПЦУ святкує Преподобномучеників монахів 17 в Індії, Преподобного Романа, Ікони Божої Матері "Знамення".

  • Яків Персянин був вірним християнином, але у часи гонінь християн приховував свою віру й відвідував палац правителя, наче він не є християнином. Пізніше, коли правитель помер, через докори сумління він зрікся всіх почестей, що отримав у правителя, та визнав себе християнином. Молодий цар, коли довідався про це, наказав посікти Якова на шматки. Через це його ще називають Яковом Розсіченим. Друзі Якова зібрали рештки його тіла і поховали за християнськими традиціями.
  • Преподобного Паладія, який був пустельником. На одній горі він збудував собі хатинку і вів усамітнене чернече життя. За це Господь подарував йому чудотворний дар зцілення. Одного разу йому вдалося зцілити мертвого, та й багато інших чудес творив Паладій своїми молитвами.
  • Знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всесволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського Чудотворця. Князь Всеволод був онуком Володимира Мономаха. Він славився як благочестивий і дуже добрий. Він будував храми, допомагав монастирям і церквам, давав їм милостиню та дуже поважав священнослужителів. Саме він побудував храм Іоанна Предтечі.

За старим, юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, цього дня розпочиналися заговини на Пилипівський піст.

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Міжнародні та державні свята 

27 листопада відзначається День заснування Національної Академії Наук України. Заснував її гетьман Скоропадський саме 7 листопада у 1918 році. Першим її президентом став Володимир Вернадський. Академія Наук є центром розвитку науки в Україні та представляє наукові досягнення у співпраці з 40 країнами світу.

Свято 27 листопада – Заснування НАН України / Фото з відкритих джерел
Свято 27 листопада – Заснування НАН України / Фото з відкритих джерел

Який день ангела та іменини 27 листопада

За новим, прийнятим в Україні церковним календарем 27 листопада свої іменини святкують Яків, Палладій, Роман і Всеволод.

27 листопада народилися відомі українці:

  • 1863 року – Ольга Кобилянська, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини;
  • 1918 року – Борис Патон, вчений у галузі зварювальних процесів, технологій і металургії.

Що не можна робити 27 листопада

У цей день триває Різдвяний піст або Пилипівка, тому діють усі традиційні заборони церкви періоду посту.

  • Не можна їсти скоромного, тобто їжу тваринного походження.
  • Не можна вживати алкоголь.
  • Не можна сваритися та лаятися.
  • Також слід обмежувати погані звички, такі як куріння.
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