Все о дне 27 ноября: какой церковный праздник, день ангела и народные приметы

27 ноября – какие праздники отмечает церковь и государство? LIGA.net собрала главное о дне и народных традициях

Какой праздник 27 ноября / Фото: Depositphotos

Церковный праздник 27 ноября

27 ноября христианская церковь отмечает день Великомученика Иакова Персянина, Преподобного Палладия, обретение мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского Чудотворца. Также ПЦУ празднует Преподобномучеников монахов 17 в Индии, Преподобного Романа, Иконы Божией Матери "Знамение".

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Яков Персянин был верным христианином, но во времена гонений христиан скрывал свою веру и посещал дворец правителя, словно он не христианин. Позднее, когда правитель умер, из-за угрызений совести он отрекся от всех почестей, полученных у правителя, и признал себя христианином. Молодой царь, когда узнал об этом, приказал посечь Якова на куски. Поэтому его еще называют Яковом Рассеченным. Друзья Иакова собрали остатки его тела и похоронили по христианским традициям.

был верным христианином, но во времена гонений христиан скрывал свою веру и посещал дворец правителя, словно он не христианин. Позднее, когда правитель умер, из-за угрызений совести он отрекся от всех почестей, полученных у правителя, и признал себя христианином. Молодой царь, когда узнал об этом, приказал посечь Якова на куски. Поэтому его еще называют Яковом Рассеченным. Друзья Иакова собрали остатки его тела и похоронили по христианским традициям. Преподобного Палладия , бывшего отшельником. На одной горе он построил себе избу и вел уединенную монашескую жизнь. За это Господь подарил ему чудотворный дар исцеления. Однажды ему удалось исцелить мертвого, да и многие другие чудеса сотворил Палладий своими молитвами.

, бывшего отшельником. На одной горе он построил себе избу и вел уединенную монашескую жизнь. За это Господь подарил ему чудотворный дар исцеления. Однажды ему удалось исцелить мертвого, да и многие другие чудеса сотворил Палладий своими молитвами. Обретение мощей благоверного князя Новгородского Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского Чудотворца. Князь Всеволод был внуком Владимира Мономаха. Он славился как благочестивый и очень добрый. Он строил храмы, помогал монастырям и церквам, давал им милостыню и очень уважал священнослужителей. Именно он построил храм Иоанна Предтечи.

По старому, юлианскому календарю, который действовал в Украине до 2023 года, в этот день начиналась подготовка к Рождественскому посту.

Международные и государственные праздники

27 ноября отмечается День основания Национальной Академии Наук Украины. Основал ее гетман Скоропадский именно 7 ноября в 1918 году. Первым ее президентом стал Владимир Вернадский. Академия наук является центром развития науки в Украине и представляет научные достижения в сотрудничестве с 40 странами мира.

Праздник 27 ноября – Основание НАН Украины / Фото из открытых источников

Какой день ангела и именины 27 ноября

По новому, принятому в Украине церковному календарю 27 ноября свои именины празднуют Яков, Палладий, Роман и Всеволод.

27 ноября родились известные украинцы:

1863 – Ольга Кобылянская, украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины;

1918 – Борис Патон, ученый в области сварочных процессов, технологий и металлургии.

Что нельзя делать 27 ноября

В этот день продолжается Рождественский пост, поэтому действуют все традиционные запреты церкви периода поста.