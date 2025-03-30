Усе про день 31 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 31 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 31 березня

31 березня Православна церква України вшановує священномученика Іпатія Гангрського, преподобного чудотворця Іпатія Києво-Печерського, преподобного Аполлонія Єгипетського. У цей день починається п'ятий тиждень Великого посту, що передує Великодню.

Священномученик Іпатій був єпископом у Ганграх і прославився своїм даром чудотворення та зцілення. Святий помер мученицькою смертю, коли на нього напали послідовники церковних розкольників. Приховане вбивцями тіло знайшли й поховали архіпастиря з почестями.

Цілитель Іпатій був ченцем Києво-Печерського монастиря. Мощі його зберігається у Дальніх печерах. Іпатій дуже багато постував та молився й відзначився своїм даром зцілювати хворих.

Преподобний Аполлоній жив у Єгипті й ще юнаком пішов до пустелі вести усамітнене життя. За 14 років пустельництва заснував обитель, до якої приєдналося близько 500 ченців. Святий багатьох язичників з ближніх сіл навернув у християнство.

Який день ангела 31 березня / Фото: Pixabay.com

Іменини та день ангела 31 березня

За новоюліанським календарем 31 березня в Україні відзначаються іменини Іпатія, Аполлонія, Веніаміна та Марії.

Іпатій з грецької означає "найвищий". Аполлоній походить від імені бога сонця, мудрості й мистецтва у грецькій міфології. Веніамін походить з івриту й означає "син правої руки". Марія також має єврейське походження і трактується як "велична" та "стійка".

Державне та міжнародне свято у цей день

День флориста відзначають в Україні саме 31 березня, тому що в цей день офіційно була затверджена ця професія. 2000 року Міністерство праці та соцполітики внесло до переліку професій спеціаліста з підбору квітів.

Всесвітній день резервного копіювання запроваджений з метою привернути увагу та поширити інформацію про важливість створення резервних копій даний для користувачів цифрової техніки.

Народні прикмети

Хорошою прикметою вважалося купити якісь нові речі 31 березня, оскільки стародавні слов’яни вважали Іпатія захисником від нечисті та незгоди.

Цього дня було заведено розводити на городах багаття. В народі вірили, що це надасть землі родючості й захистить майбутній урожай. За обрядом у полум’я кидали старий мотлох. І обов’язковим було спалити хоча б щось, це мало очистити оселю від нечисті та вберегти від пожежі. Тому день ще називали "Вогнищем".

За народними традиціями 31 березня відзначали День Іпатія Чудотворця. На Русі його вважали покровителем майбутніх матерів. До нього молилися й просили про потомство, легку вагітність та легкі пологи.

Тепла погода цього дня віщує спекотне літо та гарний урожай.

Що не можна робити 31 березня

Заборонено сперечатися та лаятися. Не можна пити алкогольні напої. Слід дотримуватися посту й не вживати їжу тваринного походження. Не можна дуже голосно розважатися й влаштовувати гучні свята.

В народі вважалося, що 31 березня не можна ходити у гості. Люди вірили, що так втратять свою вдачу. Тому лишалися вдома й проводили час з родиною за домашніми справами.