Усе про 6 грудня: яке свято, день ангела та народні прикмети

Яке свято 6 грудня / Фото: Depositphotos

Церковні свята 6 грудня

Християнська церква 6 грудня вшановує святителя Миколая, архієпископа Мирлікійського, чудотворця. Святий Миколай жив у Малій Азії, змалечку був дуже відданий Богу, пізніше став архієпископом міста Мири Лікійські.

Свято Миколая має міцні народні традиції. На території сучасного Закарпаття та Бойківщини в народній творчості відобразився міцний культ Миколая як покровителя та захисника усіх дітей. З тих регіонів збереглася також традиція класти дітям під подушку подарунки від Миколайчика.

За часів радянської влади це свято зникло з календаря і відзначати його було заборонено. З відновленням незалежності України свято повернулося і посіло своє місце в українській традиції та культурі.

Державні свята 6 грудня

6 грудня українці відзначають важливе свято – День Збройних Сил України. Українці вшановують своїх захисників та героїв, що дуже важливо для національної самосвідомості. Свято покликане пригадати та відзначити роботу кожного чоловіка і кожної жінки, які щодня стоять на захисті нашої держави.

Свято відзначається українцями з 1993 року. А останні 15 років до Дня Збройних Сил України присуджують премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у мистецтві та творах літератури.

До початку повномасштабної війни проти України свято супроводжувалося урочистими подіями, покладанням квітів до могили Невідомого солдата, концертами та феєрверками.

Який день ангела завтра

Відповідно до церковного календаря, іменини в цей день святкують усі хлопчики та чоловіки з іменем Микола.

Прикмети, звичаї та що не можна робити

У народі ходить приказки: "Якщо не віддаси мені до Миколи, то не віддаси ніколи", – звідси й звичай віддавати борги до Дня святого Миколая. За українськими традиціями, в цей день ніхто не наважиться обманювати, тому сьогодні укладали угоди.

За народними обрядами, на свято готували вечерю, запрошували усіх родичів та сусідів. Це день примирення, коли всі мали пробачити один одному та забути старі образи.

На Миколая заборонено:

сваритися та лаятися;

обманювати та брехати;

вживати алкоголь;

оскільки триває піст, не можна їсти їжу тваринного походження.

На святковому столі мали бути лише пісні страви, оскільки триває Різдвяний піст.