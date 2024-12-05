Все о 6 декабря: какой праздник, день ангела и народные приметы
Церковные праздники 6 декабря
Христианская церковь 6 декабря чествует святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Святой Николай, живший в Малой Азии, с детства был очень предан Богу, позже стал архиепископом города Миры Ликийские.
Праздник Николая имеет крепкие народные традиции. На территории современного Закарпатья и Бойковщины в народном творчестве отразился крепкий культ Николая как покровителя и защитника всех детей. В этих регионах сохранилась также традиция класть детям под подушку подарки от Миколайчика.
При советской власти этот праздник исчез из календаря и отмечать его было запрещено. С восстановлением независимости Украины праздник вернулся и занял свое место в украинской традиции и культуре.
Государственные праздники 6 декабря
6 декабря украинцы отмечают важный праздник – День Вооруженных Сил Украины. Украинцы чествуют своих защитников и героев, что очень важно для национального самосознания. Праздник призван вспомнить и отметить работу каждого мужчины и каждой женщины, ежедневно стоящих на защите нашего государства.
Праздник отмечается украинцами с 1993 года. А последние 15 лет ко Дню Вооруженных Сил Украины присуждают премию имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в искусстве и произведениях литературы.
До начала полномасштабной войны против Украины праздник сопровождался торжественными событиями, возложением цветов к могиле Неизвестного солдата, концертами и фейерверками.
Какой день ангела завтра
Согласно церковному календарю, именины в этот день празднуют все мальчики и мужчины по имени Николай.
Приметы, обычаи и что нельзя делать
В народе ходит поговорка: "Если не отдашь мне к Николаю, то не отдашь никогда", – отсюда и обычай отдавать долги ко Дню святого Николая. По украинским традициям, в этот день никто не решится обманывать, поэтому сегодня заключали соглашения.
По народным обрядам, на праздник готовили ужин, приглашали всех родственников и соседей. Это день примирения, когда все должны были простить друг друга и забыть старые обиды.
На Николая запрещено:
- ссориться и ругаться;
- обманывать и лгать;
- употреблять алкоголь;
- поскольку длится пост, нельзя есть пищу животного происхождения.
На праздничном столе должны быть только постные блюда, поскольку длится Рождественский пост.