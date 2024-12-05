Все о 6 декабря: какой праздник, день ангела и народные приметы

Какой праздник 6 декабря / Фото: Depositphotos

Церковные праздники 6 декабря

Христианская церковь 6 декабря чествует святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца. Святой Николай, живший в Малой Азии, с детства был очень предан Богу, позже стал архиепископом города Миры Ликийские.

Праздник Николая имеет крепкие народные традиции. На территории современного Закарпатья и Бойковщины в народном творчестве отразился крепкий культ Николая как покровителя и защитника всех детей. В этих регионах сохранилась также традиция класть детям под подушку подарки от Миколайчика.

При советской власти этот праздник исчез из календаря и отмечать его было запрещено. С восстановлением независимости Украины праздник вернулся и занял свое место в украинской традиции и культуре.

Государственные праздники 6 декабря

6 декабря украинцы отмечают важный праздник – День Вооруженных Сил Украины. Украинцы чествуют своих защитников и героев, что очень важно для национального самосознания. Праздник призван вспомнить и отметить работу каждого мужчины и каждой женщины, ежедневно стоящих на защите нашего государства.

Праздник отмечается украинцами с 1993 года. А последние 15 лет ко Дню Вооруженных Сил Украины присуждают премию имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в искусстве и произведениях литературы.

До начала полномасштабной войны против Украины праздник сопровождался торжественными событиями, возложением цветов к могиле Неизвестного солдата, концертами и фейерверками.

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Согласно церковному календарю, именины в этот день празднуют все мальчики и мужчины по имени Николай.

Приметы, обычаи и что нельзя делать

В народе ходит поговорка: "Если не отдашь мне к Николаю, то не отдашь никогда", – отсюда и обычай отдавать долги ко Дню святого Николая. По украинским традициям, в этот день никто не решится обманывать, поэтому сегодня заключали соглашения.

По народным обрядам, на праздник готовили ужин, приглашали всех родственников и соседей. Это день примирения, когда все должны были простить друг друга и забыть старые обиды.

На Николая запрещено:

ссориться и ругаться;

обманывать и лгать;

употреблять алкоголь;

поскольку длится пост, нельзя есть пищу животного происхождения.

На праздничном столе должны быть только постные блюда, поскольку длится Рождественский пост.