Вісім головних новин України та світу на 22:00 14 квітня

Фрідріх Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

1. Мерц заявив про готовність передати Україні Taurus, але в координації з союзниками. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками, підтвердивши свою минулу позицію. Про це він сказав в інтерв'ю суспільному мовнику ARD.

2. Росія атакувала Харків БпЛА: є влучання, горить склад з їжею – фото, відео. Рано-вранці 14 квітня Росія завдала дронового удару по Харкову, на місці влучання почалася пожежа. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

3. Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд – Зеленський. Україна готова купити у США принаймні 10 систем протиповітряної оборони Patriot за $15 млрд. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CBS News заявив президент Володимир Зеленський.

4. Україна запропонувала Євросоюзу профінансувати створення нової системи ППО. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок, 14 квітня, запропонував Євросоюзу вкластися в нову систему протиповітряної оборони, яку розробляють українські підприємства. Про це повідомила пресслужба МЗС за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбувається у Люксембурзі.

5. Трамп звинуватив Зеленського і Байдена у початку повномасштабної війни Росії. Президент США Дональд Трамп звинуватив свого українського колегу Володимира Зеленського та попередника Джо Байдена у тому, що нібито через них почалося повномасштабне вторгнення Росії. Такий допис голова держави зробив у своїй соцмережі Truth Social.

6. Китайські полонені підтвердили, що у місцевих соцмережах рекламують війну. У китайських соціальних мережах, зокрема у TikTok, ведеться пропаганда для залучення місцевих до російсько-української війни, підтвердили полонені Ванг Гуанцзюн і Чанг Ренбо, які воювали на боці РФ. Про це, як передає кореспондент LIGA.net, громадяни Китайської народної республіки заявили під час пресконференції.

7. Зеленський: Росія вже витратила понад $1 трлн на повномасштабну війну в Україні. Росія витратила понад $1 трлн на фінансування повномасштабної війни в Україні за три роки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News.

8. СБУ: Інструктор Яворівського полігону виявився подвійним агентом Росії, його затримано. У Львівській області затримано "подвійного агента" Росії, який мав ліквідувати командирів Збройних Сил України на Яворівському полігоні. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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