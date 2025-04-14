Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 14 апреля

Фридрих Мерц (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

1. Мерц заявил о готовности передать Украине Taurus, но в координации с союзниками. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но в координации с европейскими союзниками, подтвердив свою позицию. Об этом он сказал в интервью общественному вещателю ARD.

2. Россия атаковала Харьков БпЛА: есть попадание, горит склад с едой – фото, видео. Ранним утром 14 апреля Россия нанесла дроновый удар по Харькову, на месте попадания начался пожар. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

3. Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд – Зеленский. Украина готова купить у США как минимум 10 систем противовоздушной обороны Patriot за $15 млрд. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил президент Владимир Зеленский.

4. Украина предложила Евросоюзу профинансировать создание новой системы ПВО. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник, 14 апреля, предложил Евросоюзу вложить инвестиции в новую систему противовоздушной обороны, которую разрабатывают украинские предприятия. Об этом сообщила пресс-служба МИД по итогам прошедшего в Люксембурге заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

5. Трамп обвинил Зеленского и Байдена в начале полномасштабной войны России. Президент США Дональд Трамп обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского и предшественника Джо Байдена в том, что якобы из-за них началось полномасштабное вторжение России. Такое сообщение глава государства сделал в своей соцсети Truth Social.

6. Китайские пленные подтвердили, что в местных соцсетях рекламируют войну. В китайских социальных сетях, в частности в TikTok, ведется пропаганда для привлечения местных к российско-украинской войне, подтвердили воевавшие на стороне РФ пленные Ванг Гуанцзюн и Чанг Ренбо. Об этом, как передает корреспондент LIGA.net, граждане Китайской народной республики заявили в ходе пресс-конференции.

7. Зеленский: Россия уже потратила более $1 трлн на полномасштабную войну в Украине. Россия потратила более $1 трлн на финансирование полномасштабной войны в Украине за три года. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

8. СБУ: Инструктор Яворовского полигона оказался двойным агентом России, он задержан. Во Львовской области задержан "двойной агент" России, который должен был ликвидировать командиров Вооруженных Сил Украины на Яворовском полигоне. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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