Вісім головних новин України та світу на 22:00 14 лютого

Фото: Коордштаб

1. Російський дрон пошкодив укриття четвертого енергоблока ЧАЕС: відео моменту влучання. У ніч проти 14 лютого російський дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, опублікувавши відповідне відео.

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2. Україна повернула тіла 757 загиблих військових. Україна повернула тіла 757 полеглих військовослужбовців 14 лютого. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

3. Росія вдарила по ЧАЕС "шахедом" із фугасною бойовою частиною. СБУ показала фото. Служба безпеки України опублікувала фото уламків безпілотника, яким російські окупаційні війська атакували Чорнобильську атомну електростанцію. За даними слідства, удару було завдано "шахедом".

4. Венс заявив, що США не хочуть такого миру, який призведе до конфлікту за кілька років. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого миру, а не такого, який призведе до нової війни у Східній Європі. Про це він сказав під час зустрічі з українською делегацією на чолі з президентом Володимиром Зеленським, передає Голос Америки.

5. Україна доопрацювала проєкт угоди про рідкісноземельні метали та передала США – джерело. Україна доопрацювала проєкт меморандуму щодо партнерства у розробці рідкісноземельних металів і передала його американській стороні. Про це повідомили кореспонденти Суспільного та РБК-Україна з посиланням на джерело в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки. LIGA.net це підтвердив співрозмовник у команді президента Володимира Зеленського.

6. ЗСУ знищили у Курській області опорний пункт росіян, звідки запускали дрони – відео. У четвер, 13 лютого, Повітряні сили завдали удару по опорному пункту росіян у Курській області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України й опублікував відповідне відео.

7. Кабмін передав функції з регулювання азартних ігор від КРАІЛ до Мінцифри. Кабінет міністрів передав функції з формування та реалізації державної політики у сфері азартних ігор та лотерей до Міністерства цифрової трансформації. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук за результатами засідання 14 лютого.

8. Кабмін обмежив торговельну націнку на ліки: 35% – для аптек, 8% – для дистриб'юторів. Кабінет міністрів 14 лютого обмежив торговельну націнку на безрецептурні препарати для аптек 35% і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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