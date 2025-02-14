Восемь главных новостей Украины и мира на 22:00 14 февраля

Фото: Коордштаб

1. Российский дрон повредил укрытие четвертого энергоблока ЧАЭС: видео момента попадания. В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, опубликовав соответствующее видео.

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2. Украина вернула тела 757 погибших военных. Украина вернула тела 757 павших военнослужащих 14 февраля. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

3. Россия ударила по ЧАЭС "шахедом" с фугасной боевой частью. СБУ показала фото. Служба безопасности Украины опубликовала фото обломков беспилотника, которым российские оккупационные войска атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. По данным следствия, удар был нанесен "шахедом".

4. Вэнс заявил, что США не хотят такого мира, который приведет к конфликту через пару лет. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного мира, а не такого, который приведет к новой войне в Восточной Европе. Об этом он сказал в ходе встречи с украинской делегацией во главе с президентом Владимиром Зеленским, передает Голос Америки.

5. Украина доработала проект соглашения о редкоземельных металлах и передала США – источник. Украина доработала проект меморандума о партнерстве по разработке редкоземельных металлов и передала его американской стороне. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и РБК-Украина, ссылаясь на источник в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности. LIGA.net это подтвердил собеседник в команде президента Владимира Зеленского.

6. ВСУ уничтожили в Курской области опорный пункт россиян, откуда запускали дроны – видео. В четверг, 13 февраля, Воздушные силы нанесли удар по опорному пункту россиян в Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и опубликовал соответствующее видео.

7. Кабмин передал функции по регулированию азартных игр от КРАИЛ в Минцифру. Кабинет министров передал функции по формированию и реализации государственной политики в сфере азартных игр и лотерей в Министерство цифровой трансформации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по результатам заседания 14 февраля.

8. Кабмин ограничил торговую наценку на лекарства: 35% – для аптек, 8% – для дистрибьюторов. Кабинет министров 14 февраля ограничил торговую наценку на безрецептурные препараты для аптек 35% и установил регрессивную шкалу для рецептурных. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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