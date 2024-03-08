Армія Росії втратила 105 одиниць техніки на добу. Путін не дорахується ще батальйону
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 880 солдатів та офіцерів, 105 одиниць техніки, а також 27 артилерійських систем. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 86 бойових зіткнень, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків. 

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 422 310 (+880),

– танків – 6706 (+11),

– бойових броньованих машин – 12 798 (+19),

– артилерійських систем – 10 375 (+25),

– РСЗВ – 1011 (+2),

– засобів ППО – 704 (+3),

– літаків – 347,

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7998 (+35),

– крилатих ракет – 1919,

– кораблів/катерів – 26,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 598 (+66),

– спеціальної техніки – 1656 (+9).

  • 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
  • 1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
  • 4 березня спікер ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.
  • 5 грудня спікер Таврійського напряму заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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