Армия России потеряла 105 единиц техники за сутки. Путин не досчитается еще батальона

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 880 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 880 солдат и офицеров, 105 единиц техники, а также 27 артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 86 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 422 310 (+880),

— танков — 6706 (+11),

— боевых бронированных машин — 12 798 (+19),

— артиллерийских систем — 10 375 (+25),

— РСЗО — 1011 (+2),

— средств ПВО — 704 (+3),

— самолетов — 347,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7998 (+35),

— крылатых ракет — 1919,

— кораблей/катеров — 26,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 598 (+66),

— специальной техники — 1656 (+9).

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.

1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.

4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.

5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.

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