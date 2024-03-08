Армия России потеряла 105 единиц техники за сутки. Путин не досчитается еще батальона
Российская армия потеряла 880 солдат и офицеров, 105 единиц техники, а также 27 артиллерийских систем. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 86 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 422 310 (+880),
— танков — 6706 (+11),
— боевых бронированных машин — 12 798 (+19),
— артиллерийских систем — 10 375 (+25),
— РСЗО — 1011 (+2),
— средств ПВО — 704 (+3),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7998 (+35),
— крылатых ракет — 1919,
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 598 (+66),
— специальной техники — 1656 (+9).
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов заблокировали в северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении.
- 1 марта 47 ОМБр сообщила, что на Авдеевском направлении ее воины остановили враждебное наступление, ликвидировав "элитную" группу оккупантов и технику россиян.
- 4 марта спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны прекратили продвижение российских захватчиков на Авдеевском направлении.
- 5 декабря спикер Таврического направления заявил, что под Авдеевкой еще с декабря 2023 года построены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян.
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