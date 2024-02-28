Армія Росії втратила понад 80 одиниць техніки за добу. Путін не дорахується ще 1060 осіб
Російська армія втратила ще 1060 солдатів та офіцерів, 81 одиницю техніки, а також 20 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 102 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Старомайорського, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 412 610 (+1060),
– танків – 6570 (+14),
– бойових броньованих машин – 12 508 (+14),
– артилерійських систем – 1029 (+20),
– РСЗВ – 1000,
– засобів ППО – 688 (+2),
– літаків – 342 (+2),
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),
– крилатих ракет – 1912,
– кораблів/катерів – 25,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 112 (+47),
– спеціальної техніки – 1594 (+6).
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
- 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.
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