Армія Росії втратила понад 80 одиниць техніки за добу. Путін не дорахується ще 1060 осіб

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1060 російських окупантів за добу боїв на фронті

Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила ще 1060 солдатів та офіцерів, 81 одиницю техніки, а також 20 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 102 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Старомайорського, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 412 610 (+1060),

– танків – 6570 (+14),

– бойових броньованих машин – 12 508 (+14),

– артилерійських систем – 1029 (+20),

– РСЗВ – 1000,

– засобів ППО – 688 (+2),

– літаків – 342 (+2),

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

– крилатих ракет – 1912,

– кораблів/катерів – 25,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 112 (+47),

– спеціальної техніки – 1594 (+6).

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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