Армія Росії втратила понад 80 одиниць техніки за добу. Путін не дорахується ще 1060 осіб
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила ще 1060 солдатів та офіцерів, 81 одиницю техніки, а також 20 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли про 102 бойові сутички на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара, Старомайорського, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 412 610 (+1060),

– танків – 6570 (+14),

– бойових броньованих машин – 12 508 (+14),

– артилерійських систем – 1029 (+20),

– РСЗВ – 1000,

– засобів ППО – 688 (+2),

– літаків – 342 (+2),

– вертольотів – 325,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7753 (+24),

– крилатих ракет – 1912,

– кораблів/катерів – 25,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 112 (+47),

– спеціальної техніки – 1594 (+6).

  • 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
  • 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
  • Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
  • 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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