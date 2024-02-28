Армия России потеряла более 80 единиц техники за сутки. Путин не досчитается 1060 человек

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1060 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла еще 1060 солдат и офицеров, 81 единицу техники, а также 20 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 102 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Старомайорского, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 412 610 (+1060),

— танков — 6570 (+14),

— боевых бронированных машин — 12 508 (+14),

— артиллерийских систем — 1029 (+20),

— РСЗО — 1000,

— средств ПВО — 688 (+2),

— самолетов — 342 (+2),

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7753 (+24),

— крылатых ракет — 1912,

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 112 (+47),

— специальной техники — 1594 (+6).

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

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