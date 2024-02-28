Армия России потеряла более 80 единиц техники за сутки. Путин не досчитается 1060 человек
Российская армия потеряла еще 1060 солдат и офицеров, 81 единицу техники, а также 20 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 102 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара, Старомайорского, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 412 610 (+1060),
— танков — 6570 (+14),
— боевых бронированных машин — 12 508 (+14),
— артиллерийских систем — 1029 (+20),
— РСЗО — 1000,
— средств ПВО — 688 (+2),
— самолетов — 342 (+2),
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7753 (+24),
— крылатых ракет — 1912,
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 112 (+47),
— специальной техники — 1594 (+6).
- 17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
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