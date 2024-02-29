Армія Росії зазнає величезних втрат. ЗСУ вибили 1150 окупантів та дуже багато техніки — ГШ
Російська армія втратила ще 1150 солдатів та офіцерів, 114 одиниць техніки, а також 41 артилерійську систему за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 99 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 413 760 (+1150),
- танків – 6593 (+23),
- бойових броньованих машин – 12 552 (+44),
- артилерійських систем – 10 070 (+41),
- РСЗВ – 1000,
- засобів ППО – 690 (+2),
- літаків – 342,
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
- крилатих ракет – 1912,
- кораблів/катерів – 25,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 152 (+40),
- спеціальної техніки – 1601 (+7).
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".
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