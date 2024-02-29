Армія Росії зазнає величезних втрат. ЗСУ вибили 1150 окупантів та дуже багато техніки — ГШ

Збройні Сили України "відмінусували" ще 1150 російських окупантів за добу боїв на фронті

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила ще 1150 солдатів та офіцерів, 114 одиниць техніки, а також 41 артилерійську систему за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 99 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 413 760 (+1150),

- танків – 6593 (+23),

- бойових броньованих машин – 12 552 (+44),

- артилерійських систем – 10 070 (+41),

- РСЗВ – 1000,

- засобів ППО – 690 (+2),

- літаків – 342,

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),

- крилатих ракет – 1912,

- кораблів/катерів – 25,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 13 152 (+40),

- спеціальної техніки – 1601 (+7).

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".

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