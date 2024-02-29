Армия России несет огромные потери. ВСУ выбили 1150 оккупантов, очень много техники — ГШ
Российская армия потеряла еще 1150 солдат и офицеров, 114 единиц техники, а также 41 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 99 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 413 760 (+1150),
— танков — 6593 (+23),
— боевых бронированных машин — 12 552 (+44),
— артиллерийских систем — 10 070 (+41),
— РСЗО — 1000,
— средств ПВО — 690 (+2),
— самолетов — 342,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7768 (+15),
— крылатых ракет — 1912,
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 152 (+40),
— специальной техники — 1601 (+7).
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".
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