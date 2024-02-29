Армия России несет огромные потери. ВСУ выбили 1150 оккупантов, очень много техники — ГШ

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 1150 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла еще 1150 солдат и офицеров, 114 единиц техники, а также 41 артиллерийскую систему за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 99 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 413 760 (+1150),

— танков — 6593 (+23),

— боевых бронированных машин — 12 552 (+44),

— артиллерийских систем — 10 070 (+41),

— РСЗО — 1000,

— средств ПВО — 690 (+2),

— самолетов — 342,

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7768 (+15),

— крылатых ракет — 1912,

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 13 152 (+40),

— специальной техники — 1601 (+7).

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкино.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".

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