Атака ХАМАС на Ізраїль. Україна рішуче засуджує терористичний напад – МЗС

МЗС України у спеціальній заяві знову рішуче засудило терористичні ракетні обстріли території Ізраїлю й напади озброєних угруповань терористів ХАМАС, що призвели до загибелі та поранень кількох тисяч людей, зокрема і громадян України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

МЗС вважає категорично неприйнятними акти насильства терористів ХАМАС проти цивільного населення й захоплення заручників. "Винні у скоєнні цих злочинів мають бути притягнені до найсуворішої відповідальності", – наголошується у заяві.

Україна "непохитно підтримує Ізраїль у його праві на захист і зусиллях задля протидії терористичним актам" і вважає Близькосхідний мирний процес "основою будь-яких зусиль, спрямованих на відновлення регіональної стабільності та безпеки".

Разом з тим Україна виступає за дотримання "принципу двох держав, Ізраїлю та Палестини, які житимуть поруч у мирі й безпеці".

МЗС наголошує на тому, що стійкий мир на Близькому Сході може бути забезпечений виконанням сторонами резолюцій Ради Безпеки ООН та інших міжнародних домовленостей.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені й вивезені до Гази як заручники від 150 до 200 осіб, серед них є немовлята, діти, жінки й люди похилого віку.

За опублікованими даними, терористами ХАМАС під час нападу було вбито громадян Ізраїлю, США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Аргентини, Перу, України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Таїланду, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1400 жертв терористів, насамперед серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Читайте також: Червоний Хрест вимагає від ХАМАС негайно надати доступ до заручників у секторі Гази

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.