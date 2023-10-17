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Атака ХАМАС на Израиль. Украина решительно осуждает террористическое нападение – МИД

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 14:03
Атака ХАМАС на Израиль. Украина решительно осуждает террористическое нападение – МИД - Фото
МИД Украины (Фото - depositphotos.com)

МИД Украины в специальном заявлении снова решительно осудил террористические ракетные обстрелы территории Израиля и нападения вооруженных группировок террористов ХАМАС, которые привели к гибели и ранениям нескольких тысяч человек, в том числе граждан Украины.

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МИД считает категорически неприемлемыми акты насилия  террористов ХАМАС против гражданского населения и захваты заложников. "Виновные в совершении этих преступлений должны быть привлечены к строжайшей ответственности", – подчеркивается в заявлении.

Украина "непреклонно поддерживает Израиль в его праве на защиту и его усилия по противодействию террористическим актам" и считает Ближневосточный мирный процесс "основой всех усилий, направленных на восстановление региональной стабильности и безопасности".

При этом Украина выступает за соблюдение "принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире и безопасности".

МИД подчеркивает, что устойчивый мир на Ближнем Востоке может быть обеспечен выполнением сторонами резолюций Совета Безопасности ООН и других международных договоренностей.

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

По опубликованным данным, террористами ХАМАС во время нападения были убиты граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Перу, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. 

Читайте также: Красный Крест требует от ХАМАС немедленно предоставить доступ к заложникам в секторе Газа

Сергей Бережной
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ИзраильМИДтерроризмхамасБлижний Восток
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