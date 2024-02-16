Авдіївка. 3 ОШБ: Деякі рубежі тримати немає сенсу, намагаємося розширити коридор логістики

Кудряшов заявив, що 3 штурмова вже 12 діб тримає оборону в Авдіївці й не дає росіянам пройти

Бої на Авдіївському коксохімі (Фото: 3 ОШБр)

В Авдіївці українські воїни відходять із деяких позицій, оскільки росіяни повністю знищують укріплення. Про це повідомив заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов у коментарі Радіо Свобода.

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За його словами, 3 ОШБр тримає оборону в Авдіївці вже 12 діб та проводить рейдово-ударні дії, щоб розширити логістичний коридор та не дати просунутися ворогові.

"Щодо маневрів, нам доводиться відходити з позицій, оскільки їх просто рівняють із землею, відходимо, щоб утримувати лінію оборони. У деяких випадках ми не бачимо доцільності утримувати деякі позиції", — заявив військовий.

Раніше він сказав, що у місті є місця, де українські підрозділи тримаються в повному оточенні, але Сили оборони мають змогу проривати його та успішно це роблять.

У 3 ОШБр заявили, що загарбники вдарили по цистернах із мазутом на Авдіївському коксохімічному заводі, показали фото та відео з місць.

15 лютого третя окрема штурмова бригада офіційно підтвердила, що з'єднання було терміново перекинуто до району Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент входу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною".

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Авдіївки йдуть жорстокі бої, російська армія наступає з усіх боків.

Представник 3 ОШБр Олександр Бородін у коментарі LIGA.net заявив, що ситуація на Авдіївському напрямку дуже важка, окупанти наступають у кількості, що значно перевищує Сили оборони: співвідношення становить один до семи. На напрямку проти українських захисників воюють регулярна армія РФ та спецпризначенці.

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