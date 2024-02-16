Авдеевка. 3 ОШБ: Некоторые рубежи держать нет смысла, пытаемся расширить коридор логистики

Кудряшов заявил, что 3 штурмовая уже 12 суток держит оборону в Авдеевке и не дает россиянам пройти

Бои на Авдеевском коксохиме (Фото: 3 ОШБр)

В Авдеевке украинские воины отходят с некоторых позиций, так как россияне полностью уничтожают укрепления. Об этом сообщил заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, 3 ОШБр держит оборону в Авдеевке уже 12 суток и проводит рейдово-ударные действия, чтобы расширить логистический коридор и не дать продвинуться врагу.

"Насчет маневров, нам приходится отходить с позиций, так как их просто ровняют с землей, отходим, чтобы удерживать линию обороны. В некоторых случаях мы не видим целесообразности удерживать некоторые позиции", — заявил военный.

Ранее он сказал, что в городе есть места, где украинские подразделения держатся в полном окружении, но Силы обороны имеют возможности прорывать его и успешно это делают.

В 3 ОШБр заявили, что захватчики ударили по цистернам с мазутом на Авдеевском коксохимическом заводе, показали фото и видео с мест.

15 февраля третья отдельная штурмовая бригада официально подтвердила, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент входа бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической".

Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что в районе Авдеевки идут жестокие бои, российская армия наступает со всех сторон.

Представитель 3 ОШБр Александр Бородин в комментарии LIGA.net заявил, что ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюют регулярная армия РФ и спецназовцы.

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