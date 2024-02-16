Авдіївка. Речник 3 ОШБр: У м'ясорубку йдуть усі – від регулярних бригад до спецсил ГРУ

Бородін заявив, що російські війська постійно посилюються резервами живої сили, тому скільки б окупантів не знищували, менше їх не стає

Авдіївка (Фото: ЕРА/Маркіян Лисенко)

Захват Авдіївки для росіян – політична ціль, тому у "м'ясорубці" беруть участь як російські бійці регулярних бригад, так і спецпризначенці нелегітимного ГРУ РФ. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

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За словами пресофіцера, ситуація в Авдіївці дуже складна та динамічна.

"Тиск з боку росіян просто надзвичайний. Росіяни кидають усю могутність своєї армії, яка має не тільки велику кількість піхоти, а й бронетехніку, FPV, КАБи, фосфорні боєприпаси. Гази різного ґатунку, не так багато, але є випадки, вони не смертельні, проте виводять з ладу людину", – сказав Бородін.

Відповідаючи на запитання, чому він вважає, що захват Авдіївки для росіян – це політичне рішення, речник 3 ОШБр сказав: "Тому що часто бувало, коли вони використовували на максимум той ресурс, якого в них багато. Наприклад, вагнера використовували нещадно зеків насамперед, бо в їхньому розумінні не було кого берегти. А тут росіяни під час штурмів втрачають велику кількість броньованої техніки, втрачають велику кількість особового складу саме регулярних бригад РФ і спецзагонів ГРУ".

Він пояснив, що частина з тих, кого Росія кидає "на забій", – еліта російської армії, навчені люди.

Бородін додав, що російські війська постійно посилюються резервами живої сили, тому скільки б окупантів не знищували, менше їх не стає.

15 лютого 2024 року Бородін заявляв LIGA.net, що окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення становить один до семи.

Вдень 16 лютого Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що українське командування ухвалило рішення відійти з укріпленого району "Зеніт" в Авдіївці.

Вдень 16 лютого пресслужба 3 ОШБр заявила, що проти сил бригади в Авдіївці — щонайменше 15 000 окупантів.

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