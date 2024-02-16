Авдеевка. Спикер 3 ОШБр: В мясорубку идут все – от регулярных бригад до спецсил ГРУ

Бородин заявил, что войска РФ постоянно усиливаются резервами живой силы, поэтому сколько бы оккупантов не уничтожали, меньше их не становится

Авдеевка (Фото: ЕРА/Маркиян Лысенко)

Захват Авдеевки для россиян – политическая цель, поэтому в "мясорубке" участвуют как российские бойцы регулярных бригад, так и спецназовцы нелегитимного ГРУ РФ. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

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По словам пресс-офицера, ситуация в Авдеевке очень сложная и динамичная.

"Давление со стороны россиян просто чрезвычайно. Россияне бросают все могущество своей армии, которая имеет не только большое количество пехоты, но и бронетехнику, FPV, КАБы, фосфорные боеприпасы. Газы разного сорта, не так много, но есть случаи, они не смертельны, однако выводят из строя человека", – сказал Бородин.

Отвечая на вопрос, почему он считает, что захват Авдеевки для россиян – это политическое решение, пресс-секретарь ОШБр сказал: "Потому что часто бывало, когда они использовали на максимум тот ресурс, которого у них много. Например, вагнера использовали беспощадно зеков прежде, потому что в их понимании некого было беречь. А здесь россияне во время штурмов теряют большое количество бронированной техники, теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад РФ и спецотрядов ГРУ".

Он объяснил, что часть из тех, кого Россия бросает "на убой" – элита российской армии, обучены люди.

Бородин добавил, что российские войска постоянно усиливаются резервами живой силы, поэтому сколько бы оккупантов не уничтожали, меньше их не становится.

15 февраля 2024 года Бородин заявлял LIGA.net, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.

Днем 16 февраля Командующий Силами обороны Таврического толка Александр Тарнавский заявил сегодня, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.

Днем 16 февраля пресс-служба ОШБр заявила, что против сил бригады в Авдеевке — по меньшей мере 15 000 оккупантов.

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