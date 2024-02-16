Авдеевка. Спикер 3 ОШБр: В мясорубку идут все – от регулярных бригад до спецсил ГРУ
Захват Авдеевки для россиян – политическая цель, поэтому в "мясорубке" участвуют как российские бойцы регулярных бригад, так и спецназовцы нелегитимного ГРУ РФ. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Третьей отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.
По словам пресс-офицера, ситуация в Авдеевке очень сложная и динамичная.
"Давление со стороны россиян просто чрезвычайно. Россияне бросают все могущество своей армии, которая имеет не только большое количество пехоты, но и бронетехнику, FPV, КАБы, фосфорные боеприпасы. Газы разного сорта, не так много, но есть случаи, они не смертельны, однако выводят из строя человека", – сказал Бородин.
Отвечая на вопрос, почему он считает, что захват Авдеевки для россиян – это политическое решение, пресс-секретарь ОШБр сказал: "Потому что часто бывало, когда они использовали на максимум тот ресурс, которого у них много. Например, вагнера использовали беспощадно зеков прежде, потому что в их понимании некого было беречь. А здесь россияне во время штурмов теряют большое количество бронированной техники, теряют большое количество личного состава именно регулярных бригад РФ и спецотрядов ГРУ".
Он объяснил, что часть из тех, кого Россия бросает "на убой" – элита российской армии, обучены люди.
Бородин добавил, что российские войска постоянно усиливаются резервами живой силы, поэтому сколько бы оккупантов не уничтожали, меньше их не становится.
- 15 февраля 2024 года Бородин заявлял LIGA.net, что оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи.
- Днем 16 февраля Командующий Силами обороны Таврического толка Александр Тарнавский заявил сегодня, что украинское командование приняло решение отойти из укрепленного района "Зенит" в Авдеевке.
- Днем 16 февраля пресс-служба ОШБр заявила, что против сил бригады в Авдеевке — по меньшей мере 15 000 оккупантов.
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