Австралія закрила посольство в Тегерані на фоні війни Ірану та Ізраїлю

Пенні Вонг (Фотто: x.com/SenatorWong)

Австралія призупинила роботу свого посольства у Тегерані на тлі "погіршення ситуації з безпекою". Про це заявила міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, повідомляє Reuters.

За її словами, австралійські військові та літаки прямують на Близький Схід на випадок надзвичайних ситуацій, щоб допомогти евакуювати своїх громадян та дипломатів, коли відкриється повітряний простір. У бойових діях вони не братимуть участі.

"У нас в Ірані дуже нестабільна ситуація з безпекою. Нам не потрібно занадто глибоко заглядати в історію, щоб зрозуміти, на який ризик наражаються іноземні офіційні особи в Ірані в часи заворушень", – заявила Вонг.

У Міністерстві закордонних справ Австралії закликали громадян країни залишити Іран прямо зараз, якщо це безпечно. Якщо такої можливості немає, то порадили залишатися у безпечному місці.