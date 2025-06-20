Австралия закрыли посольство в Тегеране на фоне войны Ирана и Израиля
Австралия приостановила работу своего посольства в Тегеране на фоне "ухудшения ситуации с безопасностью". Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, передает Reuters.
По ее словам, австралийские военные и самолеты направляются на Ближний Восток на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь эвакуировать своих граждан и дипломатов, когда откроется воздушное пространство. В боевых действиях они участвовать не будут.
"У нас в Иране очень нестабильная ситуация с безопасностью. Нам не нужно слишком глубоко заглядывать в историю, чтобы понять, какому риску подвергаются иностранные официальные лица в Иране во времена беспорядков", – заявила Вонг.
В Министерстве иностранных дел Австралии призвали граждан страны покинуть Иран прямо сейчас, если это безопасно. Если такой возможности нет, то посоветовали оставаться в безопасном месте.
- Израиль после атак на Иран 13 июня объявил о закрытии дипломатических представительств по всему миру.
- 19 июня премьер Израиля заявил, что у операции "Восходящий лев" нет цели повалить режим Ирана. Но есть право атаковать все ядерные объекты.