Байден відреагував на масований удар по Україні: Ця атака обурлива

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден відреагував на масовану атаку Росії по Україні. Він назвав її обурливою та зазначив, що Міноборони нарощує військову допомогу для Києва, сказано на сайті Білого дому.

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"Ця атака обурлива і є ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії", – сказав американський лідер.

Він нагадав, що США у 2024 році почали приділяти пріоритетну увагу постачанню Україні засобів протиповітряної оборони. Вже поставлено, за словами Байдена, сотні ракет для ППО і постачання тривають.

Також президент США зазначив, що адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні "підвищити стійкість енергетичної мережі" у рамках підготовки до зими. Міноборони США і зараз нарощують "критично важливі" можливості для України, зокрема артилерію, ракети та бронетехніку.

"Росія і далі недооцінює хоробрість, стійкість та рішучість українського народу. США разом із більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу", – резюмував Байден.

Росіяни в ніч проти 28 листопада атакували Україну ракетами та дронами. Згодом у Києві рятувальники виявили уламки російської ракети Х-55.

Також стало відомо про падіння уламків у двох районах Києва та попаданнях у Луцьку.

Сили ППО знищили 76 ракет та 35 дронів. Загалом Росія запустила 188 повітряних цілей.

28 листопада міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог здійснює атаку на енергосистему, вводять екстрені відключення електроенергії у низці областей України.