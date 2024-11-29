Байден отреагировал на массированный удар по Украине: Эта атака возмутительна

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден отреагировал на массированную атаку России по Украине. Он назвал ее возмутительной и отметил, что Минобороны наращивает военную помощь для Киева, сказано на сайте Белого дома.

"Эта атака возмутительна и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", – сказал американский лидер.

Он напомнил, что США в 2024 году уделяют приоритетное внимание поставкам Украине средств противовоздушной обороны. Уже поставлены, по словам Байдена, сотни ракет для ПВО и поставки продолжаются.

Также президент США отметил, что администрация работала над тем, чтобы помочь Украине "повысить устойчивость энергетической сети" в рамках подготовки к зиме. Минобороны США и сейчас наращивают "критически важные" возможности для Украины, в том числе артиллерию, ракеты и бронетехнику.

"Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа. США вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу", – резюмировал Байден.

Россияне в ночь на 28 ноября атаковали Украину ракетами и дронами. Впоследствии в Киеве спасатели обнаружили обломки российской ракеты Х-55.

Также стало известно о падении обломков в двух районах Киева и попаданиях в Луцке.

Силы ПВО уничтожили 76 ракет и 35 дронов. Всего Россия запустила 188 воздушных целей.

28 ноября министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что враг осуществляет атаку на энергосистему, вводят экстренные отключения электроэнергии в ряде областей Украины.