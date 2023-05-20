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Байден оголосить про нову військову допомогу Україні на $375 млн на саміті G7 – Politico

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 06:38
Байден оголосить про нову військову допомогу Україні на $375 млн на саміті G7 – Politico - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Україні на суму $375 млн, після того як зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським у Хіросімі на саміті G7. Про це повідомляє Politico із посиланням на трьох американських та українських офіційних осіб.

За даними Politico, новий пакет військової допомоги США Україні міститиме артилерійські снаряди, бронетехніку та протитанкові засоби на суму $375 млн.

Байден збирається оголосити про це після зустрічі зі своїм українським колегою на саміті Великої сімки у ці вихідні.

Як зазначається, у пакет увійде обладнання, яке вже раніше постачалося Києву США та їх союзниками, але яке буде вкрай необхідне в місяці запеклих боїв, що очікуються цієї весни та влітку.

Повідомляється, що ця новина з'явилася після того, як президент США сказав, що дасть зелене світло третій стороні на передання американських винищувачів F-16 в Україну, заявивши на G7, що він підтримає спільні міжнародні зусилля щодо навчання українських пілотів на цих літаках.

Увечері 19 травня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський приїде на саміт G7 та зустрінеться з Байденом.

  • 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
  • 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".
  • 19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • Пізніше того самого дня з'явилася інформація, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якійсь момент".

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Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийДжо Байденвійнавійськова допомогаG7
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