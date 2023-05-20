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Байден объявит о новой военной помощи Украине на $375 млн на саммите G7 – Politico

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 06:38
Байден объявит о новой военной помощи Украине на $375 млн на саммите G7 – Politico - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Украине на сумму $375 млн, после того как встретится с президентом Владимиром Зеленским в Хиросиме на саммите G7. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех американских и украинских официальных лиц.

По данным Politico, новый пакет военной помощи США Украине будет включать в себя артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства на сумму $375 млн.

Байден собирается объявить об этом после встречи со своим украинским коллегой на саммите Большой семерки в эти выходные.

Как отмечается, в пакет войдет оборудование, уже ранее поставлявшееся Киеву США и их союзниками, но которое будет крайне необходимо в месяцы ожесточенных боев, ожидающихся этой весной и летом.

Сообщается, что эта новость появилась после того, как президент США сказал, что даст зеленый свет третьей стороне на передачу американских истребителей F-16 в Украину, заявив на G7, что он поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов полетам на этих самолетах.

Вечером 19 мая глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский приедет на саммит G7 и встретится с Байденом.

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Наталья Медведева
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