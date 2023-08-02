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Байден попросить Конгрес сплатити зброю Тайваню через бюджет для України. Це добре – FT

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 12:22
Байден попросить Конгрес сплатити зброю Тайваню через бюджет для України. Це добре – FT - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Білий дім звернеться до Конгресу США з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджету для України, щоб прискорити постачання зброї до країни на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

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За словами двох людей, знайомих з планом, Офіс менеджменту та бюджету США включить фінансування Тайваню до додаткового запиту у рамках зусиль щодо прискорення постачання зброї.

Як зазначається, можливе голосування у Конгресі щодо додаткового бюджету, який буде зосереджено переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першою перевіркою підтримки Києва у нинішньому Конгресі.

Наголошується, що включення військової допомоги для Тайваню, який має дуже сильну двопартійну підтримку в Конгресі, до "українського" бюджету може допомогти адміністрації Джо Байдена та проукраїнським республіканцям залучити на свій бік членів партії, які в іншому випадку могли б бути проти.

Рішення включити тайванське фінансування до додаткового бюджету і використати президентські повноваження для постачання зброї підкреслює необхідність допомоги Тайбею.

Критики нинішньої тайванської стратегії закликали Вашингтон постачати зброю швидше, оскільки Китай посилює військову активність у всій країні.

Військове командування США часто висловлювало невдоволення повільним постачанням зброї Тайваню для зміцнення її безпеки.

Повідомляється, що Тайбей все ще очікує на постачання зброї на суму $23 млрд, включаючи протикорабельні ракети й безпілотники-розвідники, які були схвалені різними адміністраціями США. Деякі постачання було оголошено понад п'ять років тому.

Білий дім відмовився коментувати чи розкривати подробиці про те, скільки грошей буде запрошено для Тайваню.

Читайте також: США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk, щоб передати Україні – China Times

Наталія Медведєва
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Джо Байдентайваньвійськова допомога
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