Байден попросить Конгрес сплатити зброю Тайваню через бюджет для України. Це добре – FT
Білий дім звернеться до Конгресу США з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджету для України, щоб прискорити постачання зброї до країни на тлі зростаючої загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
За словами двох людей, знайомих з планом, Офіс менеджменту та бюджету США включить фінансування Тайваню до додаткового запиту у рамках зусиль щодо прискорення постачання зброї.
Як зазначається, можливе голосування у Конгресі щодо додаткового бюджету, який буде зосереджено переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першою перевіркою підтримки Києва у нинішньому Конгресі.
Наголошується, що включення військової допомоги для Тайваню, який має дуже сильну двопартійну підтримку в Конгресі, до "українського" бюджету може допомогти адміністрації Джо Байдена та проукраїнським республіканцям залучити на свій бік членів партії, які в іншому випадку могли б бути проти.
Рішення включити тайванське фінансування до додаткового бюджету і використати президентські повноваження для постачання зброї підкреслює необхідність допомоги Тайбею.
Критики нинішньої тайванської стратегії закликали Вашингтон постачати зброю швидше, оскільки Китай посилює військову активність у всій країні.
Військове командування США часто висловлювало невдоволення повільним постачанням зброї Тайваню для зміцнення її безпеки.
Повідомляється, що Тайбей все ще очікує на постачання зброї на суму $23 млрд, включаючи протикорабельні ракети й безпілотники-розвідники, які були схвалені різними адміністраціями США. Деякі постачання було оголошено понад п'ять років тому.
Білий дім відмовився коментувати чи розкривати подробиці про те, скільки грошей буде запрошено для Тайваню.
- 19 червня 2023 року головний дипломат Китаю Ван І на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.
- 27 липня Тайвань заявив, що збиватиме літаки і топитиме кораблі Китаю біля своїх кордонів.
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