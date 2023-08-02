Байден попросит Конгресс оплатить оружие Тайваня через бюджет для Украины. Это хорошо – FT

Белый дом обратится к Конгрессу США с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины, чтобы ускорить поставки оружия в страну на фоне растущей угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

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По словам двух человек, знакомых с планом, Офис менеджмента и бюджета США включит финансирование Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.

Как отмечается, возможное голосование в Конгрессе по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первой проверкой поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.

Подчеркивается, что включение военной помощи для Тайваня, который имеет очень сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, в "украинский" бюджет может помочь администрации Джо Байдена и проукраинским республиканцам привлечь на свою сторону членов партии, которые в ином случае могли бы быть против.

Решение включить тайваньское финансирование в дополнительный бюджет и использовать президентские полномочия для поставок оружия подчеркивает растущую необходимость помощи Тайбэю.

Критики нынешней тайваньской стратегии призвали Вашингтон поставлять оружие быстрее, поскольку Китай усиливает военную активность по всей стране.

Военное командование США часто выражало недовольство медленными поставками оружия Тайваню для укрепления его безопасности.

Сообщается, что Тайбэй все еще ожидает поставки оружия на сумму $23 млрд, включая противокорабельные ракеты и беспилотники-разведчики, которые были одобрены сменяющими друг друга администрациями США. Некоторые поставки были объявлены более пяти лет назад.

Белый дом отказался комментировать или раскрывать подробности о том, сколько денег будет запрошено для Тайваня.

19 июня 2023 года главный дипломат Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляемого Тайваня.

27 июля Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли Китая у своих границ.

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