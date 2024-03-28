Безугла заявила, що її не відпускають з фракції "слуг". Арахамія каже про загрозу кризи у Раді

"Я сказав, що не буду розглядати такі питання, коли існує загроза кризи в парламенті", – пояснив голова фракції СН

Мар'яна Безугла (Фото: Facebook нардепки)

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що подавала заяву на вихід з фракції Слуга народу, проте їй сказали, що та "неправильно оформлена". Вона зазначила, що її "не відпускають" з фракції. Голова "слуг" у Раді підтвердив, що не прийняв заяву нардепки, аргументує це "загрозою кризи в парламенті". Про це народні обранці розповіли у коментарях LIGA.net.

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"Подавала [заяву], сказали "неправильно" оформлена. Не відпускають, коротше", – розповіла Безугла.

Голова президентської фракції Давид Арахамія підтвердив LIGA.net, що не прийняв заяву нардепки.

"Я сказав, що не буду розглядати такі питання, коли існує загроза кризи в парламенті", – пояснив він.

Арахамія наголосив, що це стосується не тільки заяви Безуглої, але й усіх інших заяв.

11 січня Безугла заявила про вихід із фракції та партії СН, оскільки "не хоче мати спільних зобов'язань з тими, хто встромляє ніж у спину". До цього вона стала відомою через заяви щодо тодішнього керівництва ЗСУ: стверджувала, що воно "має піти", і що на той момент головком Залужний "не зміг надати плану задуму на 2024 рік".

У коментарі LIGA.net опозиційні нардепи заявляли, що у СН "остаточно розвалилася монобільшість" і "немає голосів". Зокрема, нардеп від Голосу Железняк пов'язував з браком голосів те, що з порядку денного Ради 20 березня прибрали закон щодо множинного громадянства та декларування іноземного паспорта.

Голова "слуг" заперечує, що монобільшість розпалася.

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