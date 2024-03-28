Безуглая заявила, что ее не отпускают из "слуг". Арахамия говорит об угрозе кризиса в Рады

"Я сказал, что не буду рассматривать такие вопросы, когда существует угроза кризиса в парламенте", – пояснил глава фракции СН

Марьяна Безуглая (Фото: Facebook нардепки)

Народная депутатка Марьяна Безуглая заявила, что подавала заявление на выход из фракции Слуга народа, однако ей сказали, что оно "неправильно оформлено". Она отметила, что ее "не отпускают" из фракции. Глава "слуг" в Раде подтвердил, что не принял заявление нардепки, аргументирует это "угрозой кризиса в парламенте". Об этом народные избранники рассказали в комментариях LIGA.net.

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"Подавала [заявление], сказали "неправильно" оформлено. Не отпускают, короче", – рассказала Безуглая.

Глава президентской фракции Давид Арахамия подтвердил LIGA.net, что не принял заявление нардепки.

"Я сказал, что не буду рассматривать такие вопросы, когда существует угроза кризиса в парламенте", – пояснил он.

Арахамия подчеркнул, что это касается не только заявления Безуглой, но и всех других заявлений.

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