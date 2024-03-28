Безуглая заявила, что ее не отпускают из "слуг". Арахамия говорит об угрозе кризиса в Рады
Народная депутатка Марьяна Безуглая заявила, что подавала заявление на выход из фракции Слуга народа, однако ей сказали, что оно "неправильно оформлено". Она отметила, что ее "не отпускают" из фракции. Глава "слуг" в Раде подтвердил, что не принял заявление нардепки, аргументирует это "угрозой кризиса в парламенте". Об этом народные избранники рассказали в комментариях LIGA.net.
"Подавала [заявление], сказали "неправильно" оформлено. Не отпускают, короче", – рассказала Безуглая.
Глава президентской фракции Давид Арахамия подтвердил LIGA.net, что не принял заявление нардепки.
"Я сказал, что не буду рассматривать такие вопросы, когда существует угроза кризиса в парламенте", – пояснил он.
Арахамия подчеркнул, что это касается не только заявления Безуглой, но и всех других заявлений.
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- 11 января Безуглая заявила о выходе из фракции и партии СН, поскольку "не хочет иметь общих обязательств с теми, кто воткнет нож в спину". До этого она стала известна из-за заявлений насчет тогдашнего руководства ВСУ: утверждала, что оно "должно уйти", и что на тот момент главком Залужный "не смог предоставить план замысла на 2024 год".