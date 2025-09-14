"Безвідповідальна ескалація". У Брюсселі зреагували на заліт російського дрона до Румунії

Кая Каллас (Фото: Facebook посадовиці)

Порушення повітряного простору Румунії російськими дронами є "безвідповідальною ескалацією" з боку Москви, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.

"Порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним посяганням на суверенітет держави-члена Європейського Союзу. Така безвідповідальна ескалація загрожує регіональній безпеці", – йдеться у дописі.

Каллас зазначила, що перебуває у "тісному контакті" з урядом Румунії.

Раніше міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою назвала заліт російського БпЛА на територію країни провокацією та закликала швидко ухвалити 19-й пакет санкцій.