"Безвідповідальна ескалація". У Брюсселі зреагували на заліт російського дрона до Румунії
Порушення повітряного простору Румунії російськими дронами є "безвідповідальною ескалацією" з боку Москви, заявила глава європейської дипломатії Кая Каллас.
"Порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним посяганням на суверенітет держави-члена Європейського Союзу. Така безвідповідальна ескалація загрожує регіональній безпеці", – йдеться у дописі.
Каллас зазначила, що перебуває у "тісному контакті" з урядом Румунії.
Раніше міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою назвала заліт російського БпЛА на територію країни провокацією та закликала швидко ухвалити 19-й пакет санкцій.
- 13 вересня російський безпілотник 50 хвилин пробув у повітряному просторі Румунії – дрон відстежували два винищувачі F-16, поки він не залишив румунську територію. У відповідь президент Зеленський зауважив, що російські військові не можуть не розуміти, куди саме направлені їх дрони. Це не перший випадок, коли Росія порушила румунський повітряний простір.
- Наступного дня президент Польщі Навроцький дав згоду на розміщення військ союзників із НАТО на території його країни в межах нової операції Альянсу "Східний вартовий". Глава МЗС країни Сікорський заявив, що Заходу слід розглянути ідею зі збиттям російських ракет та дронів над Україною.
Коментарі (0)