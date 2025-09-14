"Безответственная эскалация". В Брюсселе отреагировали на залет дрона РФ в Румынию

Кайя Каллас (Фото: Facebook чиновницы)

Нарушение воздушного пространства Румынии российскими дронами является "безответственной эскалацией" со стороны Москвы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является очередным неприемлемым посягательством на суверенитет государства-члена Европейского Союза. Такая безответственная эскалация угрожает региональной безопасности", – говорится в сообщении.

Каллас отметила, что находится в "тесном контакте" с правительством Румынии.

Ранее министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою назвала залет российского БпЛА на территорию страны провокацией и призвала быстро принять 19-й пакет санкций.