"Безответственная эскалация". В Брюсселе отреагировали на залет дрона РФ в Румынию
Нарушение воздушного пространства Румынии российскими дронами является "безответственной эскалацией" со стороны Москвы, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Нарушение румынского воздушного пространства российскими беспилотниками является очередным неприемлемым посягательством на суверенитет государства-члена Европейского Союза. Такая безответственная эскалация угрожает региональной безопасности", – говорится в сообщении.
Каллас отметила, что находится в "тесном контакте" с правительством Румынии.
Ранее министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою назвала залет российского БпЛА на территорию страны провокацией и призвала быстро принять 19-й пакет санкций.
- 13 сентября российский беспилотник 50 минут пробыл в воздушном пространстве Румынии – дрон отслеживали два истребителя F-16, пока он не покинул румынскую территорию. В ответ президент Зеленский отметил, что российские военные не могут не понимать, куда именно направлены их дроны. Это не первый случай, когда Россия нарушила румынское воздушное пространство.
- На следующий день президент Польши Навроцкий дал согласие на размещение войск союзников по НАТО на территории его страны в рамках новой операции Альянса "Восточный страж". Глава МИД страны Сикорский заявил, что Западу следует рассмотреть идею со сбиванием российских ракет и дронов над Украиной.
