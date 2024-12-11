Білий дім закликав сирійських повстанців сформувати перехідний уряд – Reuters
Фото: EPA-EFE/ABIR SULTAN

Білий дім вперше зв’язався із сирійськими повстанцями, які усунули від влади Башара Асада, і закликав їх сформувати перехідний уряд. Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських посадовців і помічника члена Конгресу.

Зазначається, що адміністрація США веде комунікацію з угрупованням "Хаят Тахрір аль-Шам", яке раніше було частиною "Аль-Каїди" та визнане терористичною організацією.

Переговори координуються з союзниками Вашингтона, включно з Туреччиною. Крім того, США підтримують зв'язок з командою обраного президента Дональда Трампа з цього питання, сказав один з чиновників.

Переговори є частиною ширшої стратегії Вашингтона, спрямованої на підтримку зв’язків із різними групами у Сирії та забезпечення стабільності у регіоні.

Крім того, США вважають, що перехідний уряд повинен відображати бажання сирійського народу, і не підтримають захоплення влади угрупованням без офіційного процесу виборів нових лідерів, заявили чиновники.

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