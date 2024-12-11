Белый дом призвал сирийских повстанцев сформировать переходное правительство – Reuters

Вашингтон настаивает на создании инклюзивного переходного правительства во избежание хаоса в стране, сообщают в Reuters

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Белый дом впервые связался с сирийскими повстанцами, которые устранили от власти Башара Асада, и призвал их сформировать переходное правительство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских должностных лиц и помощника члена Конгресса.

Отмечается, что администрация США ведет коммуникацию с группировкой "Хаят Тахрир аль-Шам", которая ранее являлась частью "Аль-Каиды" и признана террористической организацией.

Переговоры координируются с союзниками Вашингтона, включая Турцию. Кроме того, США поддерживают связь с командой избранного президента Дональда Трампа по этому вопросу, сказал один из чиновников.

Переговоры являются частью более широкой стратегии Вашингтона, направленной на поддержание связей с различными группами в Сирии и обеспечение стабильности в регионе.

Кроме того, США считают, что переходное правительство должно отражать желание сирийского народа и не поддержат захват власти группировкой без официального процесса выборов новых лидеров, заявили чиновники.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в западной части провинции Алеппо.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

10 декабря The Washington Post сообщил, что Израиль быстро продвигается вглубь Сирии после падения режима Асада.

В Минобороны Израиля сообщили, что флот Сирии уничтожен полностью.