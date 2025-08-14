Білий дім: Трамп не хоче нових санкцій проти РФ, але він готовий до цього за потреби
Президент США Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, в його пріоритеті завжди дипломатія та перемовини. Водночас американський лідер готовий це зробити за потреби, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.
За її словами, є санкції та багато інших заходів, котрі Трамп може застосувати, якщо виникне потреба. Проте він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом "покласти край цій війні".
"Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії [російського диктатора Володимира Путіна] провести завтра особисту зустріч.", – додала речниця.
- Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня. Місцем саміту визначено військову базу Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, яка використовувалася для протидії Радянському Союзу в розпал холодної війни.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним та Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо Путін на Алясці не погодиться на припинення війни.
- 14 серпня Кремль затвердив делегацію для переговорів на Алясці та назвав час зустрічі. Розмова Трампа та Путіна має розпочатися о 22:30 за київським часом.
Коментарі (0)