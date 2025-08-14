Білий дім: Трамп не хоче нових санкцій проти РФ, але він готовий до цього за потреби

За словами речниці Білого дому, дипломатія та перемовини в пріоритеті для Трампа і це частина його згоди на зустріч з Путіним

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп не хоче вводити нові санкції проти Росії, в його пріоритеті завжди дипломатія та перемовини. Водночас американський лідер готовий це зробити за потреби, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

За її словами, є санкції та багато інших заходів, котрі Трамп може застосувати, якщо виникне потреба. Проте він завжди говорив, що дипломатія і переговори є його основним способом "покласти край цій війні".

"Не те щоб він цього хотів, але він готовий до цього. Однак, повторюся, дипломатія і переговори завжди були основним методом цього президента. І це частина його згоди на прохання президента Росії [російського диктатора Володимира Путіна] провести завтра особисту зустріч.", – додала речниця.