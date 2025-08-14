Белый дом: Трамп не хочет новых санкций против РФ, но он готов к этому при необходимости
Президент США Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции против России, в его приоритете всегда дипломатия и переговоры. В то же время американский лидер готов это сделать при необходимости, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
По ее словам, есть санкции и многие другие меры, которые Трамп может применить, если возникнет необходимость. Однако он всегда говорил, что дипломатия и переговоры являются его основным способом "положить конец этой войне".
"Не то чтобы он этого хотел, но он готов к этому. Однако, повторюсь, дипломатия и переговоры всегда были основным методом этого президента. И это часть его согласия на просьбу президента России [российского диктатора Владимира Путина] провести завтра личную встречу.", – добавила пресс-секретарь.
- Трамп встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Местом саммита определено военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, которая использовался для противодействия Советскому Союзу в разгар холодной войны.
- Президент США ожидает, что если встреча на Аляске пройдет хорошо, то вторая будет между Путиным и Зеленским. В то же время Трамп обещает "очень серьезные последствия", если Путин на Аляске не согласится на прекращение войны.
- 14 августа Кремль утвердил делегацию для переговоров на Аляске и назвал время встречи. Разговор Трампа и Путина должен начаться в 22:30 по киевскому времени.
