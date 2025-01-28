Білий дім: Трамп розпочне найбільшу за історію США операцію з депортації нелегалів

У Білому домі зазначили, що у пріоритеті — депортація злочинців

Керолайн Лівітт (скриншот відео пресконференції)

Президент США Дональд Трамп має намір запустити "найбільшу в історії Америки" операцію з масової депортації нелегалів. Про це на брифінгу 27 січня розповіла речниця Білого Дому Керолайн Лівітт.

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За її словами, у пріоритеті Білого дому депортація нелегалів-злочинців. А саме тих, хто вчинив насильницькі злочини. Водночас Лівітт підкреслила, що неагресивні іммігранти також будуть під переслідуванням.

"Президент сказав, що, звичайно, нелегальні злочинці, торговці наркотиками, ґвалтівники, вбивці, особи, які вчинили жахливі дії всередині нашої країни і тероризували законослухняних американців, безумовно, мають бути пріоритетом. Це не означає, що інші незаконні злочинці, які проникли на межі нашої країни, не розглядаються", – сказала представниця Білого дому.