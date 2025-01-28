Білий дім: Трамп розпочне найбільшу за історію США операцію з депортації нелегалів
Президент США Дональд Трамп має намір запустити "найбільшу в історії Америки" операцію з масової депортації нелегалів. Про це на брифінгу 27 січня розповіла речниця Білого Дому Керолайн Лівітт.
За її словами, у пріоритеті Білого дому депортація нелегалів-злочинців. А саме тих, хто вчинив насильницькі злочини. Водночас Лівітт підкреслила, що неагресивні іммігранти також будуть під переслідуванням.
"Президент сказав, що, звичайно, нелегальні злочинці, торговці наркотиками, ґвалтівники, вбивці, особи, які вчинили жахливі дії всередині нашої країни і тероризували законослухняних американців, безумовно, мають бути пріоритетом. Це не означає, що інші незаконні злочинці, які проникли на межі нашої країни, не розглядаються", – сказала представниця Білого дому.
- 21 січня 2025 року Трамп обмежив автоматичне громадянство США для дітей нелегалів та "візових туристів". Вже 23 січня суд тимчасово заблокував цей указ, але Трамп заявив про подання апеляції.
- 24 січня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівіт опублікувала перші кадри депортації нелегалів зі США.
- 25 січня Reuters повідомило, що Мексика не дозволила приземлитися літакові США з депортованими.
- 26 січня Трамп анонсував санкції проти Колумбії за відмову прийняти літаки з мігрантами. Але вже 27 січня уряд країни погодився з усіма умовами Трампа щодо нелегалів.