Белый дом: Трамп начнет крупнейшую за историю США операцию по депортации нелегалов
Президент США Дональд Трамп намерен запустить "крупнейшую в истории Америки" операцию по массовой депортации нелегалов. Об этом на брифинге 27 января рассказала спикер Белого Дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, в приоритете у Белого дома депортация нелегалов-преступников. А именно тех, кто совершил насильственные преступления. При этом Ливитт подчеркнула, что неагрессивные иммигранты также будут подвергаться преследованиям.
"Президент сказал, что, конечно, нелегальные преступники, торговцы наркотиками, насильники, убийцы, лица, совершившие ужасные действия внутри нашей страны и терроризировавшие законопослушных американцев, безусловно, должны быть приоритетом. Это не означает, что другие незаконные преступники, проникшие на границы нашей страны, не рассматриваются", – сказала представитель Белого дома.
- 21 января 2025 года Трамп ограничил автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов". Уже 23 января суд временно заблокировал этот указ, но Трамп заявил о подаче апелляции.
- 24 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.
- 25 января Reuters сообщило, что Мексика не позволила приземлиться у себя самолету США с депортированными.
- 26 января Трамп анонсировал санкции против Колумбии за отказ принять самолеты с мигрантами. Но уже 27 января правительство страны согласилось со всеми условиями Трампа насчет нелегалов.