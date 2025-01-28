Белый дом: Трамп начнет крупнейшую за историю США операцию по депортации нелегалов
Кэролайн Ливитт (скриншот видео пресс-конференции)

Президент США Дональд Трамп намерен запустить "крупнейшую в истории Америки" операцию по массовой  депортации нелегалов. Об этом на брифинге 27 января рассказала спикер Белого Дома Кэролайн Ливитт. 

По ее словам, в приоритете у Белого дома депортация нелегалов-преступников. А именно тех, кто совершил насильственные преступления. При этом Ливитт подчеркнула, что неагрессивные иммигранты также будут подвергаться преследованиям.

"Президент сказал, что, конечно, нелегальные преступники, торговцы наркотиками, насильники, убийцы, лица, совершившие ужасные действия внутри нашей страны и терроризировавшие законопослушных американцев, безусловно, должны быть приоритетом. Это не означает, что другие незаконные преступники, проникшие на границы нашей страны, не рассматриваются", – сказала представитель Белого дома.

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