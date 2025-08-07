Bloomberg: Трамп припустив, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.

За словами кількох співрозмовників, обізнаних з цим обговоренням, Трамп повідомив союзників про те, що розглядає можливість проведення саміту, в якому також може взяти участь президент Володимир Зеленський.

Трамп також позитивно висловився щодо можливості припинення вогню, повідомили співрозмовники.