Bloomberg: Трамп припустив, що Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території
Президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін буде відкритий до мирних переговорів в обмін на території. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників.
За словами кількох співрозмовників, обізнаних з цим обговоренням, Трамп повідомив союзників про те, що розглядає можливість проведення саміту, в якому також може взяти участь президент Володимир Зеленський.
Трамп також позитивно висловився щодо можливості припинення вогню, повідомили співрозмовники.
- 6 серпня у Москві відбулася зустріч Путіна з Віткоффом. Трамп каже, що вони "досягли великого прогресу". Після зустрічі Трамп зателефонував Зеленському – вони обговорили те, що озвучувалось у Москві.
- Згодом Трамп заявив, що бачить "дуже великі шанси" тристоронньої зустрічі між ним, Зеленським та Путіним.
- 7 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає декілька форматів зустрічей на рівні лідерів країн, які можуть припинити російсько-українську війну.
